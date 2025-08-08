俄烏美峰會存變數 普亭：與澤倫斯基會晤條件未具備

俄烏戰事略見和緩跡象，美俄近期釋出可能推動談判的訊號。據報美國總統川普提出，計畫在與俄羅斯總統普亭舉行峰會後，推動包括烏克蘭總統澤倫斯基在內的三方領袖會談。不過，俄美對此仍各自表述，三方會面前景未明。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天晚間發表談話指出，烏克蘭有權參與任何與自身有關的協議，強調若要達成公平解決方案，必須包括三方首腦會晤。他並表示感謝川普展現尋求和平的意願，但強調「每一步都必須審慎計算」。

澤倫斯基表示，俄羅斯對烏克蘭的戰爭本質上是針對整個歐洲自由的威脅，因此歐洲在任何談判中都應有一席之地。他指出，烏方正努力推動會議，以確保歐洲利益獲得保障。

「俄羅斯戰事是對抗烏克蘭，也是對我們自由的挑戰，更是對全歐洲自由的攻擊。」澤倫斯基強調。

根據俄羅斯塔斯社（TASS）報導，普亭（VladimirPutin）表示不排斥與澤倫斯基會晤，但需在合適條件下進行。「我重申我沒有反對整個（會晤），這是可行的。」普亭向記者表示，「但要符合相關條件，遺憾地，建立這些條件仍有很長的一段路要走。」

至於與川普（Donald Trump）的雙邊峰會，普亭表示，建議會晤在阿拉伯聯合大公國舉行，並透露俄美早有意促成此會。

克里姆林宮外交政策顧問鄂夏柯夫（YuryUshakov）指出，俄美雙方已就會談地點達成共識，時間訂於下週，目前正就細節作最後準備，預計稍後公布。

根據「紐約郵報」報導，白宮官員透露，川普安排俄美峰會的前設，是普亭與澤倫斯基會面。然而，普亭過去多次拒絕與澤倫斯基直接會談，使得美俄峰會充滿不確定性。

鄂夏柯夫在莫斯科受訪時表示，當前俄方重點是籌備與川普的雙邊會晤，對於三方會談的構想，他指出，這僅是美方訪俄時提出的建議，俄方尚未對此作出明確回應。

率領俄方代表團的俄羅斯前文化部長梅丁思基（Vladimir Medinsky），早在土耳其伊斯坦堡俄烏第3輪會談中強調，雙方在停火條件上分歧明顯，暫無首腦會晤的準備空間；他以中國內戰毛澤東與蔣介石的會談為例，說明若未有共識，領袖會面難有實質意義。

據「紐約時報」昨日報導，川普日前與歐洲領袖通話時透露，最快將於下週與普亭會晤，會後擬邀澤倫斯基加入三方會談。但川普強調，會談僅限他本人與俄烏兩國領袖參與，其他歐洲國家代表不在此列。