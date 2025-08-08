聽新聞
0:00 / 0:00

蓋洛普民調：7成烏克蘭人 渴望達成終戰協議

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

根據七日公布的蓋洛普民調，經三年多的俄烏戰爭烏克蘭人愈來愈渴望達成終戰協議。但該民調也顯示，僅約四分之一的烏克蘭受訪者預期未來十二個月內將停火。

烏克蘭人對透過談判達成協議的熱情，和俄羅斯開始全面侵烏的二○二二年相比急劇翻轉。根據當時的蓋洛普民調，約四分之三的烏克蘭受訪者想奮戰到底直到勝利，在前述七日的民調中僅剩約四分之一，烏克蘭境內所有地區及人口群體對續戰的支持率均穩定下降。

這份蓋洛普七月初所做的最新民調顯示，約七成烏克蘭受訪者說，基輔應盡快尋求談判達成協議。烏克蘭總統澤倫斯基七月又一次提出和俄羅斯總統普亭會面，但鑒於俄方在終戰的要求上並未妥協，因此雙方分歧仍大，澤倫斯基的提議被拒。

該民調發現，大多數烏克蘭人並不期望持久和平會在短期內到來。僅約四分之一的受訪者認為，未來十二個月內終戰「非常」可能或「有點」可能；反觀約七成認為，明年終戰「有點」不可能或「非常」不可能。

另外，該民調也顯示，過去幾年烏克蘭人對美國政府的看法已急劇變差。三年前約三分之二烏克蘭受訪者認可美國的領導地位。但在七日公布的最新民調中已降至百分之十六，反映出自川普一月回任以來，美烏關係出現新的緊張。

該民調是以一千多名十五歲以上烏克蘭境內民眾為樣本。但不包含俄烏二○二二年二月開戰後，占烏克蘭約一成的俄占區烏克蘭人。

根據聯合國資料數據，自俄烏開戰以來，俄國對前線後方城市地區的持續砲擊已造成逾一點二萬名烏克蘭平民喪生。在烏克蘭東北部至東南部綿延一千公里前線上，雙方已有數萬軍人陣亡，規模更大的俄軍則正蠶食更多烏克蘭領土。

該民調是在美國總統川普對俄國設定的八日零時停戰大限前夕公布。他七月廿九日指稱，自當天起的十天後，若俄烏未達成停火協議，就會祭出關稅與其他措施。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

戰火延燒3年多 蓋洛普民調：7成烏克蘭人盼盡快達成俄烏終戰協議

普亭打算再耍川普一次？專家警告：俄可藉雙普會談施展拖延戰術

美媒：川普和普亭計畫最快下周會面 商討俄烏議題

美特使結束與普亭會面 川普擬最快下周三方領袖會議

相關新聞

美俄峰會下周登場 尋求俄烏終戰有所突破

克里姆林宮幕僚鄂夏柯夫七日說，俄羅斯總統普亭和美國總統川普將在接下來幾天內會面。這將是自二○二一年六月以來美俄首次峰會，...

蓋洛普民調：7成烏克蘭人 渴望達成終戰協議

根據七日公布的蓋洛普民調，經三年多的俄烏戰爭，烏克蘭人愈來愈渴望達成終戰協議。但該民調也顯示，僅約四分之一的烏克蘭受訪者...

將與川普會晤…普亭指「在阿聯很適合」 還稱不反對與澤倫斯基會面

俄羅斯國際傳真社（Interfax）報導，俄國總統普亭7日說，阿拉伯聯合大公國是適合他和美國總統川普會面的地點之一。

川普與普亭會面！美俄峰會「雙普會」將登場 克宮證實曝時間點

克里姆林宮幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）7日說，俄羅斯總統普亭和美國總統川普將在接下來幾天內會面。

戰火延燒3年多 蓋洛普民調：7成烏克蘭人盼盡快達成俄烏終戰協議

根據7日公布的蓋洛普（Gallup）民調，經3年多的俄烏戰爭，烏克蘭人愈來愈渴望達成終戰協議。但該民調也顯示，僅約4分之...

普亭打算再耍川普一次？專家警告：俄可藉雙普會談施展拖延戰術

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統川普表示即將與俄羅斯總統普亭會晤，外界對於會談是否能推動烏克蘭和平的看法分歧。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。