美俄峰會下周登場 尋求俄烏終戰有所突破

克里姆林宮幕僚鄂夏柯夫七日說，俄羅斯總統普亭和美國總統川普將在接下來幾天內會面。這將是自二○二一年六月以來美俄首次峰會，當時普亭在瑞士日內瓦和美國時任總統拜登會面。

俄國國際傳真社七日報導，普亭同日說，阿拉伯聯合大公國是完全適合舉行美俄峰會的地點之一。

鄂夏柯夫表示，在美方建議下，美俄基本上達成協議，將在未來幾天內舉行峰會。他說，「我們現在正與美國對口人員展開具體準備工作」，目標日期定在下周，雙方對會議場地原則上已達成共識。

鄂夏柯夫提到，美國總統中東特使威科夫提議美俄烏舉行三方峰會，但俄方對此一選項完全不置評，也沒特別討論，「我方提議先聚焦準備和川普的雙邊峰會，我方認為這場峰會能夠成功又卓有成效最為重要」。

普亭：普澤會還很遙遠

普亭則說，他「大體上」並不反對與烏克蘭總統澤倫斯基會面，該為如此會面創造某些條件，然而當前情勢距離準備好與對方會面還很遠。

威科夫六日抵莫斯科和普亭會談三小時，尋求在俄烏終戰上有所突破。川普當天在社群媒體寫道，威科夫剛與普亭舉行一場非常卓有成效的會談，「取得重大進展！之後我跟一些歐洲盟友說這個消息，大家都認為，這場戰爭必須畫下句點，我們將在未來幾天及幾周致力推動此事」。

紐約時報六日引述兩位知情人士報導，川普計畫最快下周和普亭會面，並打算在會後邀澤倫斯基加入美俄烏三方峰會。

歐洲稱樂見美俄烏峰會

川普與歐洲領袖通話時提到此一可能的美俄烏峰會，並強調只有他、普亭與澤倫斯基三人參與，不包括其他歐洲國家代表。歐洲領袖對此予以支持。相關通話涉及美國副總統范斯、國務卿魯比歐、威科夫及英國、德國、北約代表及澤倫斯基。

澤倫斯基六日稍晚在社媒Ｘ寫道，已與川普通話，並指稱「俄國似乎傾向接受停火，這說明對俄施壓正發揮作用」；關鍵在於俄方不能欺瞞美方及烏方，烏方應與其他國家協商，以確立共同立場。

澤倫斯基七日與法國總統馬克宏、德國總理梅爾茨及歐盟執委會主席范德賴恩通話，強調歐洲必須參與和平進程。澤倫斯基同日在Ｘ寫道，俄烏戰爭正在歐洲發生，烏克蘭是歐洲不可分割的一部分，「我們已就加入歐盟進行談判，因此歐洲必須參與相關進程」。

烏盼「有尊嚴的和平」

澤倫斯基還寫道，這場戰爭必須以「有尊嚴的和平」結束，無論達成什麼協議，都將形塑未來幾十年歐洲安全格局，且俄國仍未表明準備停火。

美聯社七日報導，美俄峰會將是川普致力使俄烏停戰的重大里程碑。尚不清楚相關進展是否會影響川普對俄國所設的八日零時停戰大限，即俄烏必須達成停火協議，否則俄國將面臨美國嚴厲的經濟制裁。