戰火延燒3年多 蓋洛普民調：7成烏克蘭人盼盡快達成俄烏終戰協議

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
根據7日公布的蓋洛普（Gallup）民調，經3年多的俄烏戰爭，烏克蘭人愈來愈渴望達成終戰協議。圖／美聯社
根據7日公布的蓋洛普（Gallup）民調，經3年多的俄烏戰爭，烏克蘭人愈來愈渴望達成終戰協議。圖／美聯社

根據7日公布的蓋洛普（Gallup）民調，經3年多的俄烏戰爭烏克蘭人愈來愈渴望達成終戰協議。但該民調也顯示，僅約4分之1的烏克蘭受訪者預期未來12個月內將停火。

烏克蘭人對透過談判達成協議的熱情，和俄羅斯開始全面侵烏的2022年相比急劇翻轉。根據當時的蓋洛普民調，約4分之3的烏克蘭受訪者想奮戰到底直到勝利，在前述7日的民調中僅剩約1/4，烏克蘭境內所有地區及人口群體對續戰的支持率均穩定下降。

這份蓋洛普7月初所做的最新民調顯示，約7成烏克蘭受訪者說，基輔應盡快尋求談判達成協議。烏克蘭總統澤倫斯基7月又一次提出和俄羅斯總統普亭會面，但鑒於俄方在終戰的要求上並未妥協，因此雙方分歧仍大，澤倫斯基的提議被拒。

該民調發現，大多數烏克蘭人並不期望持久和平會在短期內到來。僅約4分之1的受訪者認為，未來12個月內終戰「非常」可能或「有點」可能；反觀約7成認為，明年終戰「有點」不可能或「非常」不可能。

另外，該民調也顯示，過去幾年烏克蘭人對美國政府的看法已急劇變差。3年前約3分之2烏克蘭受訪者認可美國的領導地位。但在7日公布的最新民調中已降至16%，反映出自川普1月回任以來，美烏關係出現新的緊張。

該民調是以1000多名15歲以上烏克蘭境內民眾為樣本。但不包含俄烏2022年2月開戰後，占烏克蘭約1成的俄占區烏克蘭人。

根據聯合國資料數據，自俄烏開戰以來，俄國對前線後方城市地區的持續砲擊已造成逾1.2萬名烏克蘭平民喪生。在烏克蘭東北部至東南部綿延1000公里前線上，雙方已有數萬軍人陣亡，規模更大的俄軍則正蠶食更多烏克蘭領土。

該民調是在美國總統川普對俄國設定的8日0時停戰大限前夕公布。他7月29日指稱，自當天起的10天後，若俄烏未達成停火協議，美國就會祭出關稅與其他措施。

俄羅斯總統普亭（左起）、美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基。法新社
俄羅斯總統普亭（左起）、美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基。法新社

民調 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

