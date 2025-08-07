普亭打算再耍川普一次？專家警告：俄可藉雙普會談施展拖延戰術

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統川普表示即將與俄羅斯總統普亭會晤，外界對於會談是否能推動烏克蘭和平的看法分歧。儘管烏克蘭總統澤倫斯基罕見表達樂觀，但專家警告，普亭可能再度藉會談拖延戰事，爭取在烏東奪取更多戰略要地，甚或拋出核武談判或經貿合作等誘因，轉移川普對戰爭本身的關注。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」俄羅斯事務專家薩沃（David Salvo）認為，華府偶爾會低估克宮投入烏克蘭戰爭的程度，「普亭政權的正當性和命運不只建立在以俄羅斯的條件結束這場戰爭，更在於在可預見的未來繼續作戰，整個俄羅斯經濟也都圍繞在俄烏戰上撐持運作」。

薩沃曾在美國國務院任職，他直言：「我實在看不出有任何事能改變克宮的盤算。」

普亭尚未證實是否出席峰會，若川普成功促成美俄或美俄烏三方會談，這將是俄烏戰爭迄今最具象徵意義的外交接觸。烏克蘭總統澤倫斯基6日罕見表示樂觀，稱「俄羅斯如今似乎更傾向停火，施壓正在發揮效果」。

CNN報導談到，總統層級的會晤可能對普亭構成壓力，迫使俄方至少提出一些讓川普能宣稱勝利的讓步，可能包括協議暫停空襲平民。若有實質進展，也可驗證川普對普亭轉向懲罰的手段。

不過，普亭很可能再次玩弄川普。白宮特使威科夫經常傳達克宮論調，但俄烏停火進展至今乏善可陳。川普也坦言不清楚普亭在耍什麼把戲。

川普可能試圖將與普亭的任何峰會塑造成一場勝利，但沒有取得任何交換代價，等同送給普亭一份大禮，並為俄羅斯重返國際舞台鋪路。川普第一任也曾與北韓領導人金正恩會晤，最終也未能終結其核武計畫。

白宮前國安顧問波頓（John Bolton）6日分析，普亭會將俄美峰會視為機會，「普亭知道自己有意無意間把川普推得太遠，他會想辦法，把局勢拉回自己這邊」。

關鍵在於，俄方將提供什麼實質內容為俄美峰會交差。美方曾促成俄烏停止空襲，但是達成廣泛停火的機會仍渺茫。莫斯科夏季攻勢可能即將有所突破，有什麼理由現在要收手？

CNN指出，普亭可能會用俄美會談拖時間，爭取在烏東奪取更多戰略要地。另外，俄方也可能提出其他利益，誘使川普分心、淡化對烏克蘭的關注，比如承諾談判新核武控制協議為川普創造政績，或推動某種重大經濟合作，激發川普的交易本能。

烏克蘭方面將保持警惕，觀察川普是否重新擁抱親俄的和平計畫，滿足俄方保留占領土地的要求。