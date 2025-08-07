美軍逮內鬼 陸軍士兵向俄國洩露M1A2艾布蘭戰車情資被捕

福斯新聞6日報導，一名在德州服役，擁有最高安全許可的美國陸軍士兵，被控為換取俄羅斯公民身份，交付有關美軍主力戰車的敏感資訊。

該名士兵是22歲的李伊（Taylor Adam Lee），已於當天被捕，罪名包括企圖向敵對國傳送國防資訊，以及企圖在未獲許可的情況下出口受管制的技術資料。陸軍反情報司令部指揮官史廷瓊（Sean F. Stinchon）准將表示：「這起逮捕事件令人震驚，提醒我們美國陸軍正面臨嚴重的威脅。」

🚨🇺🇸🇷🇺 ARMY SOLDIER ARRESTED FOR ATTEMPTING TO SELL M1A2 ABRAMS TANK SECRETS TO RUSSIA



The FBI arrested Spc. Taylor Adam Lee, 22, a tank crewman at Fort Bliss, Texas, for allegedly trying to provide classified information about M1A2 Abrams tanks to Russian intelligence.



Lee,… pic.twitter.com/6FuYsJGWMW — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 7, 2025

聯邦檢察官表示，李伊試圖將資訊交給一名他相信是俄方情報官的人，以換取俄羅斯公民身份。據稱，他於6月透過網路傳送了有關M1A2艾布蘭戰車的資訊，並表示願意協助俄羅斯。

他聲稱：「美國對我試圖揭露他們的弱點感到不滿。」還說：「到那邊之後，我甚至願意以任何方式志願協助俄羅斯聯邦。」

檢方指出，李伊在7月與一名他相信是俄國政府代表的人會面時，據稱交付一張SD記憶卡，內含有關艾布蘭戰車、美軍使用的另一款裝甲戰鬥車以及作戰行動的文件與資訊。其中數份文件包含李伊無權提供的技術資料，另外一些文件則被標示為「受控未分類資訊（CUI）」，附有警示與傳播限制標註。

李伊在會面中據稱表示，SD記憶卡上的資訊「具有敏感性，且可能屬於機密」，還討論取得並提供M1A2戰車內部一個特定硬體給俄羅斯政府。李伊於7月31日將疑似該硬體的物品送往德州埃爾帕索的一處倉儲設施，隨後發送訊息寫道：「任務完成。」

福斯數位新聞已聯絡美國陸軍尋求回應。

聯邦調查局（FBI）反情報部助理局長羅扎夫斯基（Roman Rozhavsky）表示：「今天的逮捕是對任何打算背叛美國的人，特別是那些宣誓保衛我們國土的軍人，傳達一個明確訊息。FBI及其合作夥伴將竭盡全力保護美國民眾，並確保機密資訊的安全。」