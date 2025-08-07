美媒：川普和普亭計畫最快下周會面 商討俄烏議題

美國總統川普今天說，他的特使與俄羅斯總統普亭（VladimirPutin）針對結束俄烏戰爭進行了富有成效的會晤。美媒隨後報導，川普和普亭計劃最快下週會面，商討俄烏議題。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，一名白宮官員表示，川普（Donald Trump）有意近期與普亭會面，雙方最快可能下週見面。

目前尚不清楚普亭是否向川普提出任何讓步，以換取這場實體會面。報導指出，在川普連日批評普亭後，若雙方進行會面，將被視為俄羅斯領導人的一大勝利。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）發布聲明表示：「俄方表達希望與川普總統會面的意願，而總統對於和普亭總統、澤倫斯基總統會面保持開放態度。」

她強調，川普希望能終結這場殘酷的戰爭。

川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）今天稍早在莫斯科和普亭會面。川普隨後與歐洲盟友及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）對此情勢進行討論。

川普在自家社群媒體平台「真實社群」（TruthSocial）寫道：「我的特使魏科夫剛與俄國總統普亭進行了一場非常富有成效的會晤。取得重大進展！」

他還說，他之後告知一些歐洲盟友這項消息，「大家一致認為，這場戰爭必須劃下句點，我們將在未來幾天及數週致力推動此事」。

俄烏戰爭持續超過3年。川普重返白宮以來，一直試圖促成俄烏之間永久停火，但至今未能從俄方爭取到任何重大讓步。

對普亭日益感到不滿的川普最近幾週向他發出最後通牒，要求俄羅斯在8月8日前與烏克蘭達成和平協議，否則將面臨更嚴厲的制裁。