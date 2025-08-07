快訊

台積電盤中創1170元新高…美國設廠效應助攻、聯電同業低迷

為什麼有些衣服洗了會變小一號？一次看懂縮水原理及補救方法

王義川諷盧秀燕用2400元粉底液 王婉諭難忍：有男性政治人物被問髮型嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

美媒：川普和普亭計畫最快下周會面 商討俄烏議題

中央社／ 華盛頓6日專電
圖為美國總統川普（右）與俄羅斯總統普亭2019年6月在大阪會面。（路透資料照片）
圖為美國總統川普（右）與俄羅斯總統普亭2019年6月在大阪會面。（路透資料照片）

美國總統川普今天說，他的特使與俄羅斯總統普亭（VladimirPutin）針對結束俄烏戰爭進行了富有成效的會晤。美媒隨後報導，川普和普亭計劃最快下週會面，商討俄烏議題。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，一名白宮官員表示，川普（Donald Trump）有意近期與普亭會面，雙方最快可能下週見面。

目前尚不清楚普亭是否向川普提出任何讓步，以換取這場實體會面。報導指出，在川普連日批評普亭後，若雙方進行會面，將被視為俄羅斯領導人的一大勝利。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）發布聲明表示：「俄方表達希望與川普總統會面的意願，而總統對於和普亭總統、澤倫斯基總統會面保持開放態度。」

她強調，川普希望能終結這場殘酷的戰爭。

川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）今天稍早在莫斯科和普亭會面。川普隨後與歐洲盟友及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）對此情勢進行討論。

川普在自家社群媒體平台「真實社群」（TruthSocial）寫道：「我的特使魏科夫剛與俄國總統普亭進行了一場非常富有成效的會晤。取得重大進展！」

他還說，他之後告知一些歐洲盟友這項消息，「大家一致認為，這場戰爭必須劃下句點，我們將在未來幾天及數週致力推動此事」。

俄烏戰爭持續超過3年。川普重返白宮以來，一直試圖促成俄烏之間永久停火，但至今未能從俄方爭取到任何重大讓步。

對普亭日益感到不滿的川普最近幾週向他發出最後通牒，要求俄羅斯在8月8日前與烏克蘭達成和平協議，否則將面臨更嚴厲的制裁。

川普 普亭 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

川普提前宣布半導體關稅：擬課徵100%稅率

轟川普雙標！海理：若印度不能買俄油 為何這國可以？

交易員觀望川普對俄下一步　油價連5個交易日下跌

川普新政ETF 淘金藏寶圖

相關新聞

美特使結束與普亭會面 川普擬最快下周三方領袖會議

美國總統川普的特使威科夫（Steve Witkoff）6日與俄羅斯總統普亭會面，川普稱雙方見面非常有進展；有媒體則報導指...

俄擬組建10個師 烏：別無選擇只能繼續動員

烏克蘭真理報五日報導，烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基已召開會議，檢討部隊七月的作戰表現，由於俄羅斯準備組建十個新的師，因此...

川普最後通牒？美特使訪俄 與普亭深談3小時

美國總統川普的中東特使威科夫到訪俄羅斯，六日在莫斯科與俄國總統普亭會晤約三小時。川普近期對普亭日益不滿，七月底已再發最後...

川普特使會晤普亭3小時 俄總統幕僚：有幫助、具建設性

路透6日報導，美國總統川普的中東特使威科夫6日與俄羅斯總統普亭在莫斯科會談約3小時。普亭的外交幕僚鄂夏柯夫當天說，兩人這...

俄羅斯年底前要組10個師 烏軍總司令：別無選擇只能繼續動員

烏克蘭真理報5日報導，烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）已召開會議，檢討部隊7月的作戰表...

8月8日停火期限前 澤倫斯基稱與川普對話富有成效

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，他與美國總統川普就終結戰爭、對俄羅斯的制裁及敲定美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。