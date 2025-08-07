美特使結束與普亭會面 川普擬最快下周三方領袖會議

美國總統川普的特使威科夫（Steve Witkoff）6日與俄羅斯總統普亭會面，川普稱雙方見面非常有進展；有媒體則報導指出，川普有意最快下周與普亭和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面，舉行三方領袖會議。

俄烏戰爭未歇，川普日前向俄國下達最後通牒，若俄國不在8月8日前與烏克蘭達成停火協議，美國擬向俄國課徵稅率高達百分之百的次級關稅。

不過川普在社群網路「真實社群」（Truth Social）上指出，威科夫與普亭在6日有場高度多產的會面，指雙方見面非常有進展。

川普也說，他在威科夫與普亭會面之後，與美國的歐洲盟友通話，向他們更新進度；川普說，大家都同意俄烏戰爭必須落幕，各國接下來也會為此共同合作、繼續努力。

據了解，與川普通話的有英國首相施凱爾、德國總理梅爾茨、北約秘書長呂特、澤倫斯基等人。

紐約時報報導說，川普在與歐洲盟友的通話中表達他有意最快下周就與普亭和澤倫斯基見面；報導引述知情人士指出，這次會面的計畫只包括川普、普亭和澤倫斯基3人，不包括其他歐洲國家的領袖。

紐約時報表示，現在尚不清楚普亭和澤倫斯基是否已經同意會面。

澤倫斯基則發文表示，他6日與川普通話；澤倫斯基說，烏克蘭與夥伴的共同的立場非常清楚，戰爭必須落幕，而且是真實的結束；澤倫斯基說，他非常感謝每個盟友的支持，大家在通話中討論到威科夫與普亭在莫斯科的會面。

澤倫斯基重申說，烏克蘭絕對會捍衛其獨立，並認為，大家都需要長久且可靠的和平，指俄國必須結束其引發的戰爭。