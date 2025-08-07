川普：特使與普亭會晤富有成效 取得重大進展
美國總統川普今天表示，他的特使魏科夫（Steve Witkoff）與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）就結束烏克蘭戰爭進行了一場「非常富有成效的會晤」。
法新社報導，川普在自家社媒平台「真實社群」（Truth Social）寫道：「我的特使魏科夫剛與俄國總統普亭進行了一場非常富有成效的會晤。取得重大進展！」
川普還指出：「之後，我告知一些歐洲盟友這項消息。大家一致認為，這場戰爭必須劃下句點，我們將在未來幾天及數週致力推動此事。感謝各方對此事的關注！」
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