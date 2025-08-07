川普：特使與普亭會晤富有成效 取得重大進展

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，他的特使魏科夫（Steve Witkoff）與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）就結束烏克蘭戰爭進行了一場「非常富有成效的會晤」。

法新社報導，川普在自家社媒平台「真實社群」（Truth Social）寫道：「我的特使魏科夫剛與俄國總統普亭進行了一場非常富有成效的會晤。取得重大進展！」

川普還指出：「之後，我告知一些歐洲盟友這項消息。大家一致認為，這場戰爭必須劃下句點，我們將在未來幾天及數週致力推動此事。感謝各方對此事的關注！」

普亭 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

川普新政ETF 淘金藏寶圖

市場聚焦財報及川普關稅措施 歐股小幅收高

轟川雙標 川普手下敗將：若印度不能買俄油 為何這國可以？

再祭制裁！川普簽行政命令對印度關稅增至50% 背後原因曝光

相關新聞

川普最後通牒？美特使訪俄 與普亭深談3小時

美國總統川普的中東特使威科夫到訪俄羅斯，六日在莫斯科與俄國總統普亭會晤約三小時。川普近期對普亭日益不滿，七月底已再發最後...

俄擬組建10個師 烏：別無選擇只能繼續動員

烏克蘭真理報五日報導，烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基已召開會議，檢討部隊七月的作戰表現，由於俄羅斯準備組建十個新的師，因此...

川普特使會晤普亭3小時 俄總統幕僚：有幫助、具建設性

路透6日報導，美國總統川普的中東特使威科夫6日與俄羅斯總統普亭在莫斯科會談約3小時。普亭的外交幕僚鄂夏柯夫當天說，兩人這...

俄羅斯年底前要組10個師 烏軍總司令：別無選擇只能繼續動員

烏克蘭真理報5日報導，烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）已召開會議，檢討部隊7月的作戰表...

8月8日停火期限前 澤倫斯基稱與川普對話富有成效

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，他與美國總統川普就終結戰爭、對俄羅斯的制裁及敲定美...

川普特使將赴莫斯科 俄羅斯傳考慮與烏克蘭空中休戰但全面停火免談

CNN引述知情人士報導，美國總統川普最信任的外交特使威科夫（Steve Witkoff）應克里姆林宮的要求，預計將於6日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。