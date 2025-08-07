聽新聞
0:00 / 0:00

俄擬組建10個師 烏：別無選擇只能繼續動員

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
面對俄軍傳出擴軍，烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基表示：「別無選擇，只能繼續動員」。圖為烏克蘭第三三獨立機械化旅的士兵三日在烏國某秘密地點，舉行授勳儀式。法新社
面對俄軍傳出擴軍，烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基表示：「別無選擇，只能繼續動員」。圖為烏克蘭第三三獨立機械化旅的士兵三日在烏國某秘密地點，舉行授勳儀式。法新社

烏克蘭真理報五日報導，烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基已召開會議，檢討部隊七月的作戰表現，由於俄羅斯準備組建十個新的師，因此烏軍「別無選擇，只能繼續動員」。

瑟爾斯基當日在臉書發文表示，「俄羅斯領導階層的目標是要在年底前組建十個新的師，其中二個師已經建立。因此，我們別無選擇，只能持續推動動員措施、加強戰鬥訓練，並提升我軍的無人機作戰能力。」

瑟爾斯基還表示，「我們正在持續推動軍團改革，以提升部隊管理效能，絕大多數新成立的軍團已經開始負責各自的防區，並接收所配置的部隊。」

他也指出，目前情勢最嚴峻的前線為波克羅夫斯克、多布羅皮利亞和新波夫利夫卡，還說七月的情勢非常緊張，俄國在烏克蘭東線試圖將所有接觸點向前推進。敵人採用「凌遲處死」式的戰術，利用小規模突擊部隊發動進攻，但「我們的部隊英勇擊退來犯敵人」。

他也說，「我方在七月使用深度打擊並取得重大成就。數十個敵方國防工業基地設施遭襲擊，我方無人機與其他裝備也明顯削弱入侵者的國防工業能力，打擊其軍事目標，包括見證者無人機及其他武器庫存點、軍用機場、訓練場地及國防、化工、煉油廠等設施」。

根據烏克蘭真理報，俄軍七月的總損失超過三萬三千二百人，比六月增加八百人。儘管如此，俄軍每月仍持續補充約九千名兵力增援。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

防治紅火蟻 竹北市追加40萬經費首創無人機撒餌滅蟻

俄無人機攜炸藥闖國境 立陶宛籲北約加強空防

8月8日停火期限前 澤倫斯基稱與川普對話富有成效

大亞進擊無人機大單

相關新聞

俄擬組建10個師 烏：別無選擇只能繼續動員

烏克蘭真理報五日報導，烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基已召開會議，檢討部隊七月的作戰表現，由於俄羅斯準備組建十個新的師，因此...

川普最後通牒？美特使訪俄 與普亭深談3小時

美國總統川普的中東特使威科夫到訪俄羅斯，六日在莫斯科與俄國總統普亭會晤約三小時。川普近期對普亭日益不滿，七月底已再發最後...

川普特使會晤普亭3小時 俄總統幕僚：有幫助、具建設性

路透6日報導，美國總統川普的中東特使威科夫6日與俄羅斯總統普亭在莫斯科會談約3小時。普亭的外交幕僚鄂夏柯夫當天說，兩人這...

俄羅斯年底前要組10個師 烏軍總司令：別無選擇只能繼續動員

烏克蘭真理報5日報導，烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）已召開會議，檢討部隊7月的作戰表...

8月8日停火期限前 澤倫斯基稱與川普對話富有成效

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，他與美國總統川普就終結戰爭、對俄羅斯的制裁及敲定美...

川普特使將赴莫斯科 俄羅斯傳考慮與烏克蘭空中休戰但全面停火免談

CNN引述知情人士報導，美國總統川普最信任的外交特使威科夫（Steve Witkoff）應克里姆林宮的要求，預計將於6日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。