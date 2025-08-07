俄擬組建10個師 烏：別無選擇只能繼續動員

烏克蘭真理報五日報導，烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基已召開會議，檢討部隊七月的作戰表現，由於俄羅斯準備組建十個新的師，因此烏軍「別無選擇，只能繼續動員」。

瑟爾斯基當日在臉書發文表示，「俄羅斯領導階層的目標是要在年底前組建十個新的師，其中二個師已經建立。因此，我們別無選擇，只能持續推動動員措施、加強戰鬥訓練，並提升我軍的無人機作戰能力。」

瑟爾斯基還表示，「我們正在持續推動軍團改革，以提升部隊管理效能，絕大多數新成立的軍團已經開始負責各自的防區，並接收所配置的部隊。」

他也指出，目前情勢最嚴峻的前線為波克羅夫斯克、多布羅皮利亞和新波夫利夫卡，還說七月的情勢非常緊張，俄國在烏克蘭東線試圖將所有接觸點向前推進。敵人採用「凌遲處死」式的戰術，利用小規模突擊部隊發動進攻，但「我們的部隊英勇擊退來犯敵人」。

他也說，「我方在七月使用深度打擊並取得重大成就。數十個敵方國防工業基地設施遭襲擊，我方無人機與其他裝備也明顯削弱入侵者的國防工業能力，打擊其軍事目標，包括見證者無人機及其他武器庫存點、軍用機場、訓練場地及國防、化工、煉油廠等設施」。

根據烏克蘭真理報，俄軍七月的總損失超過三萬三千二百人，比六月增加八百人。儘管如此，俄軍每月仍持續補充約九千名兵力增援。