川普最後通牒？美特使訪俄 與普亭深談3小時

美國總統川普的中東特使威科夫到訪俄羅斯，六日在莫斯科與俄國總統普亭會晤約三小時。川普近期對普亭日益不滿，七月底已再發最後通牒，要求俄國八月八日前與烏克蘭達成和平協議，否則將面臨更嚴厲制裁。

克里姆林宮外交幕僚鄂夏柯夫六日說，普亭和威科夫這次會談「有幫助」且具建設性。俄國軍方官媒「紅星報」引述鄂夏柯夫說，兩人討論到烏克蘭衝突和美俄關係改善的可能，俄方也已收到川普的某些「信號」，莫斯科並已向美方傳遞若干訊息。美方則未立即置評。

川普七月中對俄國與烏克蘭達成停火協議設定五十天期限，後因俄國未做出太大讓步，川普改口訂下八日前為最後期限，否則將對俄國實施新制裁，以及對印度、中國大陸等購買俄國能源國家實施「次級關稅」。但川普也質疑新制裁是否真能奏效，因為俄國自二○二二年二月俄烏全面開戰以來，已學會規避各項西方制裁。

路透六日引述與克宮關係密切的三名消息人士指出，普亭不太可能屈於川普的制裁通牒，因為普亭相信他正邁向戰勝，軍事目標凌駕改善俄美關係的期待。奧地利分析家曼戈特說，威科夫這次訪俄是設法挽救美俄雙方顏面的最後一招，但不認為雙方會妥協。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）等美媒報導，川普已懷疑普亭是否有意停戰，並公開表示不信任普亭。普亭則希望實現最大野心，包括占領頓內次克、盧甘斯克、札波羅熱、赫松等烏東四州，並堅持限制烏軍規模。

川普五日說，他將等到威科夫與俄方會談結束後再決定是否實施新制裁，「我們看看情況如何，到時候再做決定」。

烏克蘭總統澤倫斯基五日說，他已與川普就終結戰爭、對俄制裁及敲定美烏無人機協議舉行「富有成效」對話。澤倫斯基六日再度敦促華府對莫斯科升高壓力，以結束俄國對烏侵略，「美國、歐洲和七大工業國集團（Ｇ７）從各種手段上升高火力，讓停火真能立即生效，這非常重要」。

彭博資訊獨家披露，克宮正在考量向川普讓步的可能方案，可能包括與烏克蘭達成空中休戰，但同時堅決繼續推進戰爭。

知情人士表示，俄方官員承認，即便成功機會不高，威科夫訪俄為俄方與川普達成協議提供機會；知情人士說，作為緩解局勢的姿態之一，暫停無人機及飛彈空襲行動可能是俄方提出的潛在方案，條件是烏克蘭必須同意。