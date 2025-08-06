川普最後通牒8月8日大限倒數 特使魏科夫抵莫斯科

美國總統川普就俄羅斯對烏克蘭攻勢揚言祭出新制裁的大限將屆。俄羅斯媒體報導，川普特使魏科夫今天抵達莫斯科，將會見領導層。不過他是否得見總統普亭仍在未定之天。

法新社報導，川普已對俄羅斯發出8日停止軍事行動，否則將面臨新一波懲罰的最後通牒。

與此同時，烏克蘭官員今天通報俄羅斯夜襲南部札波羅熱州（Zaporizhzhia），造成兩死10傷。

白宮尚未針對計劃於8日採取何種具體行動進行概括說明，不過川普早已威脅會鎖定繼續跟俄羅斯貿易的國家實施「次級關稅」（secondary tariff），例如對中國和印度。

此舉旨在扼制俄羅斯出口，卻冒著嚴重干擾國際貿易的風險。

俄羅斯直接投資基金（Russian Direct InvestmentFund）執行長、總統普亭（Vladimir Putin）的國際經濟與投資合作特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）迎接魏科夫（Steve Witkoff）。國營媒體的畫面顯示，兩人在克里姆林宮附近公園裡漫步時熱烈交談著。

雖然魏科夫已多次獲普亭接見，美方消息人士沒有具體說明魏科夫這次是否會見到對方。克宮本週稍早指出，沒有「排除」兩人見面的可能性。

與克宮關係密切的3位消息人士告訴路透社，普亭不太可能屈服於川普發出的制裁通牒，因為他相信自己正在戰勝，對他而言，軍事目標凌駕改善對美關係的期待。

奧地利分析家曼戈特（Gerhard Mangott）表示：「對兩邊而言都一樣，魏科夫這次到訪是找出解決之道挽救顏面的最後一招。不過我不認為他們之間會有什麼妥協之類的作法。」曼戈特是過去幾年經常會見普亭的一群西方學者和記者其中之一。

他接受電話訪談時指出：「俄羅斯將會堅稱準備好停火，但只會在它過去2、3年來已經提出的條件之下。」

「川普則會蒙受兌現先前宣告的壓力，也就是對採購俄羅斯油氣－而且說不定還有鈾礦－的所有國家提高關稅。」

法新社報導，俄、烏已在土耳其伊斯坦堡進行3輪和談，但是在停火議題上毫無進展，雙方甚至似乎比以往更沒有交集。

莫斯科一再要求基輔在領土上作出更多讓步，並且要烏克蘭聲明放棄西方支持。

基輔則呼籲立即停火，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）上週還敦促盟友推進莫斯科的「政權更迭」。

澤倫斯基今天再度敦促華府對莫斯科升高壓力，以結束俄羅斯對烏克蘭的侵略。

他在社群媒體上發文說：「美國、歐洲和七大工業國集團（G7）從各種手段上升高火力，讓停火真能立即生效，這非常重要。」