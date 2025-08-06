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俄羅斯年底前要組10個師 烏軍總司令：別無選擇只能繼續動員

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基2024年1月在哈爾科夫地區接受路透採訪。路透
烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基2024年1月在哈爾科夫地區接受路透採訪。路透

烏克蘭真理報5日報導，烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）已召開會議，檢討部隊7月的作戰表現，他表示俄羅斯準備組建10個新的師，因此烏軍「別無選擇，只能繼續動員」。

瑟爾斯基當日在臉書發文表示，「俄羅斯領導階層的目標是要在年底前組建10個新的師，其中2個師已經建立。因此，我們別無選擇，只能持續推動動員措施、加強戰鬥訓練，並提升我軍的無人機作戰能力。」

瑟爾斯基還表示，「我們正在持續推動軍團改革，以提升部隊管理效能，絕大多數新成立的軍團已經開始負責各自防區，並接收所配置的部隊。」

他還指出，目前情勢最嚴峻的前線為波克羅夫斯克（Pokrovsk）、多布羅皮利亞（Dobropillia）和新波夫利夫卡（Novopavlivka）。

根據烏克蘭真理報，俄軍7月的總損失超過3萬3200人，比6月增加800人。儘管如此，俄軍每月仍持續補充約9000名兵力增援。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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