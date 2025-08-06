俄無人機攜炸藥闖國境 立陶宛籲北約加強空防

立陶宛透露上週一架飛入這個波羅的海國家領空的俄羅斯軍用無人機載有炸藥後，立陶宛今天請求北大西洋公約組織（NATO）協助強化其防空系統。

法新社和路透社報導，立陶宛外交部長布德里斯（Kestutis Budrys）表示，這起事件只是近期多起類似事件之一，並稱這些情況是「俄羅斯對烏克蘭侵略擴散至北約領土的警訊」。

布德里斯表示，他已致函北約秘書長呂特（MarkRutte），請求「立即採取行動強化立陶宛的防空能力」，其中包括由北約盟國進行空中巡邏。

立陶宛國防部長薩卡利埃內（Dovile Sakaliene）表示，立陶宛正組建機動小組以因應無人機威脅，並部署「配備短程武器的防空部隊」。

北約在電子郵件回覆表示，正密切關注局勢。北約稱：「歐洲盟軍統帥（SACEUR）上將格林克維奇（Alexus Grynkewich）有權決定他認為必要的應對措施。盟國也正在採購和開發偵測與反制無人機的能力。」

這架無人機於7月28日自立陶宛鄰國、也是克里姆林宮盟友的白俄羅斯飛入，當時有人看到這架無人機飛越首都維爾紐斯（Vilnius）部分地區。

俄羅斯發射飛彈與無人機攻擊烏克蘭時，飛行路徑經常穿越白俄羅斯上空，而白俄羅斯也是俄國2022年發動全面入侵行動時的發射點之一。

這架無人機最終於8月1日在一處軍事訓練區被尋獲。立陶宛官員表示，研判這是一架名為「非洲菊」（Gerbera）的無人機，主要用於攻擊與偵察任務。