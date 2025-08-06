川普特使將赴莫斯科 俄羅斯傳考慮與烏克蘭空中休戰但全面停火免談

CNN引述知情人士報導，美國總統川普最信任的外交特使威科夫（Steve Witkoff）應克里姆林宮的要求，預計將於6日抵達莫斯科。

此行是俄方為避免川普威脅本周實施的嚴厲新制裁所做的最後努力，威科夫預計將與俄羅斯官員會談，可能還包括會晤俄羅斯總統普亭，但普亭是否能說服威科夫，進而說服川普相信俄方有意結束戰爭，則仍是個未知數。

川普已對普亭是否真的願意停止戰事表達懷疑，且對這位他如今公開表示不信任的領導人似乎格外警惕，擔心自己遭到擺布。普亭則仍維持最大化野心，包括占領烏克蘭東部頓內次克、盧甘斯克、札波羅熱和赫松等四州，並堅持烏克蘭限制軍隊規模。

川普在威科夫會面前一天表示，他將等到會談結束後，再決定是否實施新制裁。他說：「我們明天與俄羅斯有場會談，我們會看看情況如何，到時候再做決定。」

因未見俄羅斯作出太大讓步，川普已將原本50天的期限縮短，訂下8日為最後期限，要求俄羅斯同意和平協議，否則將面臨新制裁，包括針對俄羅斯經濟本身及能源產品買家。不過，川普也質疑新制裁是否真能奏效，因為俄羅斯自戰爭爆發以來，已學會規避西方祭出的各項制裁。

彭博資訊則獨家披露，克里姆林宮正在斟酌向川普做出讓步的可能方案，可能包括與烏克蘭達成空中休戰，但同時仍堅決繼續推進戰爭。

知情人士表示，俄方官員承認，即便成功的期望值不高，威科夫訪俄為俄方與川普達成協議提供了一個最後機會。一位人士指出，作為緩解局勢的姿態之一，暫停無人機及飛彈等空襲行動可能是俄方提出的潛在方案，條件是烏克蘭也必須同意。

儘管如此，普亭仍拒絕同意全面停火，因為俄軍持續在戰場上穩步推進，且戰爭目標未曾改變。目前尚不清楚任何克制措施的提議是否包含烏克蘭及其盟友實際上無法接受的條件。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在回應有關威科夫訪俄的提問時表示：「我們認為這類會議非常重要，但不會事先對其發表評論。」