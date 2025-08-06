8月8日停火期限前 澤倫斯基稱與川普對話富有成效
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，他與美國總統川普就終結戰爭、對俄羅斯的制裁及敲定美烏無人機協議展開了一次「富有成效」的對話。
路透社報導，澤倫斯基在社群平台X寫道，「川普總統對俄羅斯攻擊基輔和其他城市及社區的情況瞭若指掌」；他指的是俄軍近期不斷以無人機與飛彈襲擊烏克蘭。
對俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）日益感到不滿的川普最近幾週向他發出最後通牒，要求俄羅斯在8月8日前與烏克蘭達成和平協議，否則將面臨更嚴厲的制裁。
一名華府消息人士透露，美國特使魏科夫（SteveWitkoff）明天將在莫斯科會見俄國領導階層。
澤倫斯基在晚間影片談話中表示，川普「了解前線情勢」，目前戰線長達1000公里，從烏克蘭東部一路延伸到南部地區。
澤倫斯基說，烏克蘭長期支持美方提出的立即停火倡議，還提出多種落實停火的方式。
他說：「我們已和俄羅斯進行對話，並提出『空中停火』建議，不再發動飛彈和無人機攻擊，尤其不得針對民用基礎設施或能源系統發動攻擊。然而，俄羅斯以極其惡毒的方式破壞這一切。」
澤倫斯基還說，烏克蘭準備與美方敲定一項無人機採購協議，這將成為「最強而有力的協議之一」。他先前曾表示，這筆交易價值約300億美元。
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