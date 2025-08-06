美烏敲定無人機合作草案 北歐3國繼荷蘭供5億軍援

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，烏克蘭方面已敲定與美國無人機合作計畫的草案，後續將進一步就合作細節展開磋商。澤倫斯基先前估計，這項合作案規模可能高達100億美元（約新台幣2988億元）。

澤倫斯基透過社群媒體指出，已與美國總統川普（Donald Trump）通話，雙方就烏美雙邊國防合作交換意見，其中包括無人機合作計畫。他強調，這將可能成為「最具份量的協議之一」。

澤倫斯基並透露，通話中雙方亦針對近期俄羅斯擴大空襲行動交換看法。他指出，川普對俄羅斯針對基輔的空襲行動有充分了解，雙方也討論可能的制裁措施。澤倫斯基說：「若非俄羅斯刻意延長戰事，戰爭早在數月前就應結束。」

美國「紐約郵報」上月報導，澤倫斯基接受專訪時曾表示，烏美雙方正就無人機合作展開磋商，烏方計劃向美方提供已在實戰中驗證的無人機技術，以交換美製武器。澤倫斯基當時形容此舉為「雙贏」合作。

此外，在荷蘭成為首個北大西洋公約組織（NATO）成員國宣布直接向美國採購武器後，澤倫斯基今天指出，瑞典、挪威與丹麥也將共同提供價值5億歐元（約新台幣173億元）的軍事援助。

北約、烏克蘭與美國近日達成一項新合作機制，根據「烏克蘭優先需求清單」（Prioritised Ukraine Requirements List，PURL），協調向烏克蘭提供所需美製武器。

此一機制由烏克蘭提出所需武器的優先排序，每批援助金額約為5億美元，由北約各成員國在秘書長呂特（Mark Rutte）協調下，決定由哪一國捐贈或負責採購所需軍備。