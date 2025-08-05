大陸、印度持續助俄羅斯攻烏克蘭 美國與歐盟擬祭制裁

美國與歐盟似乎正朝同一方向邁進，分別計劃制裁印度跟中國，因為兩國在俄羅斯全面入侵烏克蘭的戰事中，持續為俄國的經濟與戰爭機器提供動力。

歐洲新聞網站politico.eu報導，美國總統川普（Donald Trump）未能與印度達成貿易協議後，自稱擁有祭出更高關稅的道德權威。

川普昨天在社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「印度不僅買進大量俄羅斯石油，甚至將大部分買來的油拿去公開市場販賣，以賺進大筆利潤。」

川普繼續指出：「他們不在乎俄羅斯戰爭機器在烏克蘭殺害多少人。有鑑於此，我將大幅提高印度向美國支付的關稅。」

川普上月表態支持，用關稅懲罰持續與俄羅斯進行貿易的國家這個構想。賦予川普權力，對購買俄油國家的產品實施至少500%次級關稅（secondary tariffs）的法案也廣受支持。

如果俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）本月8日前仍不同意進行和談，川普揚言制裁俄國，但此舉似乎效果不大。

俄羅斯克里姆林宮（Kremlin）發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）昨天老調重彈，稱一系列先決條件安排妥當後，蒲亭才會願意談判。

另一方面，一名歐盟外交官告訴politico.eu，歐盟正準備推動制裁中國，因為北京當局也涉入支持俄羅斯在烏克蘭的戰爭。

路透社7月報導，中國製無人機發動機透過幌子公司被秘密運至俄羅斯，並貼上「工業製冷設備」的標籤，以避免遭西方制裁。

此事曝光引起布魯塞爾警覺。15個歐盟國家已就這些貨物輸俄向中國提出質疑，但北京當局若非否認涉入，就是拒絕回應。

這位外交官表示：「這篇報導內容準確，並顯示中國正加強其在數量與品質方面所發揮的作用。若非中國支持（俄羅斯），戰爭現在看起來將非常不同，這麼說是合理的。」

根據這名外交官，早在報導揭露此事之前，歐盟就已知悉中國無人機被轉移至俄羅斯。

該外交官說道：「8月之後，我們將推動制裁。」此人警告，歐盟不應低估自身經濟影響力，「我們希望進行對話，但也要採取行動」。