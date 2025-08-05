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俄軍稱再奪烏克蘭中部一村 當地農民憂前線日益進逼

中央社／ 莫斯科5日綜合外電報導

俄羅斯今天宣稱，俄軍已在烏克蘭中部第聶伯羅彼得羅夫斯克州再奪一村莊，在這個關鍵工業地區加速推進。

法新社報導，自俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，俄國部隊近日聲稱，首次奪下第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）領土。

基輔當局過去一週則否認俄羅斯在該州有任何據點。

俄羅斯國防部今天宣稱，俄軍採取積極堅決的行動後，在該州奪下另一座村落。

烏克蘭當地農民多任科（Sergii Dozhenko）凝視自己的小麥田，內心充滿焦慮。他告訴法新社：「前線每年都變得愈來愈近，我很害怕。」

他談到，前線1年前約在60公里外，俄羅斯部隊在那之後已將距離縮短一半。

尤有甚者，俄軍的無人機近幾週在第聶伯羅彼得羅夫斯克州導致幾名農民喪命。戰爭肆虐烏克蘭東部跟南部廣大地區之際，該州很大程度上尚未被捲入戰火。

經過數月衝突，俄羅斯部隊聲稱7月已奪下該州3座村莊，為俄烏戰爭爆發近3年半來首見。

烏克蘭方面否認這些說法，但多任科仍持續掃視天空，以防俄羅斯的自殺式無人機來襲。

此外路透社報導，烏克蘭官員表示，俄羅斯今天稍早對東部哈爾科夫州（Kharkiv）城鎮洛佐瓦（Lozova）發動開戰以來當地所經歷最大規模空襲，導致1人身亡、10人受傷，傷者包含兩名孩童。

國營的烏克蘭鐵路（Ukrzaliznytsia）發布聲明說道，「大規模空襲」對洛佐瓦的火車站和其他基礎設施造成破壞。該城鎮是與俄羅斯接壤的哈爾科夫州交通樞紐。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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