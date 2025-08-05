川普施壓陸印停購俄國石油 這3國家仍無意停止購買

美國總統川普正施壓中國大陸與印度，要求停止向俄國購買石油，以中斷克里姆林宮繼續對烏克蘭發動戰爭的銀根。美聯社5日報導，歐盟於2023年1月起杯葛大部分俄國海運石油，俄國原油出口由歐洲大規模轉向亞洲，目前大陸、印度及土耳其為購買俄國石油最多的三個國家。

報導說，廉價俄國石油不僅能滿足陸、印、土的能源需求，還能讓這些國家的煉油廠受益，目前這三國家仍無意停止購買。

自歐盟宣布抵制以來，北京一直是莫斯科能源的最大買家，已購買2195億美元俄國石油、天然氣與煤炭；其次依序為印度的1334億美元與土耳其的903億美元，而在俄國入侵烏克蘭以前，印度進口俄國的石油相對較少。

此外，匈牙利也透過輸油管進口部分俄國石油。儘管匈牙利為歐盟成員國，匈牙利總理奧班卻持續抨擊對俄國的制裁。

俄國石油重要賣點之一為價格便宜。俄國石油交易價格低於國際基準布倫特原油，煉油廠可將原油轉化為柴油等產品進一步提升利潤。

儘管受到制裁，俄國石油收入依舊可觀。基輔經濟學院指出，俄國今年6月的石油銷售收入為126億美元。雖然七大工業國集團（G7）試圖透過設定石油價格上限來限制俄國石油收入，但俄國仍持續賺取巨額利潤。

歐盟執行上限規定的方式，是要求航運與保險公司拒絕承運超過上限的石油運輸；但俄國利用未遵守制裁國家的保險與貿易公司，透過由老舊船隻組成的「影子船隊」來承運石油，以規避規定。

基輔研究所預測，俄國石油出口商2025年收入將達1530億美元，化石燃料成為俄國最大預算收入來源，並支持俄國盧布匯率，協助俄國自其他國家購買武器、零件等商品。