川普、普丁索求不同 從麻吉變死對頭

美國總統川普想要俄烏談成停戰協議，但俄羅斯總統普丁想要獲得勝利，原本眉來眼去的兩人如今形同翻臉！國際媒體觀察，川普與普丁近來互嗆的行為形同「火車對撞」，原本川普剛上台時，還期待與普丁見面，但隨著普丁不斷提出停戰前提，川普對他的失望程度愈來愈高。美國特使威克特夫雖持續穿梭美俄，但目前停火仍無下文。

俄對停戰興趣缺缺

根據《英國廣播公司》報導，原本川普上台後，外界普遍認為他與普丁關係密切，但如今連俄羅斯媒體都認為，川普與普丁正在火車對撞，未來高機率恐發生嚴重的兩敗俱傷行為。目前普丁並沒有興趣進行長期停火，川普則希望儘速結束俄烏戰爭，因此近來對購買俄羅斯石油的印度、與俄羅斯擴大貿易的中國都積極施壓。

川普甚至揚言，會將核動力潛艦部署得離俄羅斯更近一些。《ABC新聞網》提到，威特克夫至今仍持續在美、俄之間穿梭談判，但川普之前給俄羅斯的妥協期將於8日到期，盼能爭取最後的停火談判機會。但克里姆林宮發言人佩斯科夫僅表示，不排除任何可能性，很高興能與美方持續保持接觸等。

川普尚未放棄談判

《英廣》分析，普丁不願意輕易停火，但同時又一直對外放話表示，俄羅斯願意以外交手段解決問題，讓川普耐心盡失，他甚至還譴責俄羅斯對烏克蘭的攻擊「噁心」、「不光彩」，並批評普丁一直都在講一堆廢話。而普丁看起來也沒有很關心川普之前給的50天寬限期。

不過《英廣》評論文章卻認為，川普自詡是「很好的談判者」，目前還是沒有放棄與普丁談成協議，甚至可能會考慮以釋放利多的方式，讓俄羅斯嘗點甜頭。但本質上，美、俄對於這場戰爭的需求不同：美國希望停戰，但俄羅斯要從戰場中獲得勝利，核心巨大的差異，也讓目前停火相當困難，一切都在高度不確定中。

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