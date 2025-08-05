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烏克蘭部分領土暫時被占領以求不滅國？捷克總統：那也只能如此

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
捷克總統帕維爾6月24日在荷蘭海牙的豪斯登堡宮，參加由荷蘭國王伉儷在北約峰會期間舉辦的晚宴。路透
捷克總統帕維爾6月24日在荷蘭海牙的豪斯登堡宮，參加由荷蘭國王伉儷在北約峰會期間舉辦的晚宴。路透

捷克總統帕維爾（Petr Pavel）表示，俄羅斯暫時占領烏克蘭的部分國土，或許是烏國作為主權國家得以存續所必須付出的代價。

烏克蘭真理報4日報導，帕維爾接受BBC採訪時指出，即便擁有西方的全面支持，烏克蘭目前仍無法於短期內，在不付出重大人命代價的情況下，收復被占領的領土。帕維爾說：「當然，若西方此時施壓烏克蘭收復所有被占領的領土，將非常不公平，因為我們並不希望消滅烏克蘭國。」

他表示：「我們希望烏克蘭能作為一個獨立自主的國家生存下來。如果恢復烏克蘭獨立自主國家的代價，是接受部分領土暫時被占領，而不予法律承認，那也只能如此。我們永遠不會承認這些被占領土是俄羅斯的合法領土。」

帕維爾認為，有必要持續向烏克蘭提供軍援，但這場戰爭不可能在戰場上獲得勝利，歐美的經濟壓力則是迫使莫斯科坐上談判桌的更有力工具。

帕維爾指出，對俄羅斯施加更大的經濟壓力，符合歐美的共同利益，且這種壓力在說服方面非常有效。鑑於俄羅斯當前的經濟狀況，莫斯科無法長期承受此種壓力。他主張，若相關措施得以落實，俄羅斯最終將別無選擇，只能回到談判桌前，但目前俄方仍拒絕這麼做。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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