快訊

南橫公路遭重創！高雄桃源區3里成孤島 公路局緊急搶通

蘋果派買1送1、小薯20元 麥當勞APP「10大優惠券」省錢攻略一次看

押了！持西瓜刀豐原超商砍死無限夢想老闆詹智能 凶嫌羈押禁見

聽新聞
0:00 / 0:00

冷戰陰影再起？川普出動核潛艦3天後俄方回應：停止履行中程飛彈條約

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
2018年，當時的美國總統川普（右）與俄羅斯總統普亭（左）在布宜諾斯艾利斯G20峰會會晤。路透
2018年，當時的美國總統川普（右）與俄羅斯總統普亭（左）在布宜諾斯艾利斯G20峰會會晤。路透

紐約時報4日報導，美國總統川普8月1日下令部署2艘核潛艦，回應俄羅斯前總統麥維德夫挑釁言論。時隔3天，俄羅斯外交部4日宣布，不再履行已失效的中程核飛彈條約（I.N.F. Treaty）。此舉引發西方憂慮重返冷戰式的軍備競賽。

俄羅斯外交部聲明，莫斯科「認為不再受到自我限制的約束」，這些限制原先出於中程核飛彈條約。聲明也提到，隨著美國及其盟友逐步在歐洲與亞洲部署中程飛彈，俄方所謂「單方面中止部署類似武器的凍結措施」已不再具備條件。

美國國防部4日尚未回應。不過，華府曾指控莫斯科早在十幾年前就已違反該協議，俄軍2024年就曾發射新型中程彈道飛彈榛果樹（Oreshnik）攻擊烏克蘭第聶伯羅市（Dnipro）。

中程核飛彈條約於1987年簽署，時任美國總統的雷根（Ronald Reagan）與蘇聯領袖戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）同意禁用並銷毀射程在500到5500公里的所有核子和傳統飛彈。2014年起，美國多次指控俄羅斯違反條約，但莫斯科當局否認。2018年時任美國總統的川普以俄方違反條約為由，終止這項條約，並於2019年正式退出。

隨著俄羅斯停止履行該條約，西方擔憂冷戰式軍備競賽重演。在這種競賽背景下，俄羅斯可攜帶核彈頭的高速飛彈，幾分鐘內可能攻達歐洲各國首都，幾乎無預警也難以防禦。俄媒甚至誇口，榛果樹飛彈15分鐘就能打擊美軍位於德國的拉姆施泰因空軍基地（Ramstein Air Base）。

事實上，美國退出該條約之際，華府早已是遵守該協議的唯一一方。當時五角大廈對該條約的限制日益感到不安，因為若持續遵守，美方將無法在亞洲部署任何中程飛彈，而這對於防衛台灣至關重要。

根據紐時報導，美俄目前僅存的軍控協議為「新削減武器戰略條約」（New START Treaty），但俄羅斯總統普亭已在2023年宣布暫停履行。該條約預定2026年到期。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

川普關稅收入破4.5兆⋯美財政補擬普發現金！網憂：將陷通膨螺旋

紐時點名「台美關係異常緊張」…川普恐加徵晶片關稅！網：加就加看誰先GG

川普政策效益…稅收增加了 華府部分人士擬普發現金

川普干擾Fed人事 牽動美元

相關新聞

烏克蘭部分領土暫時被占領以求不滅國？捷克總統：那也只能如此

捷克總統帕維爾（Petr Pavel）表示，俄羅斯暫時占領烏克蘭的部分國土，或許是烏國作為主權國家得以存續所必須付出的代...

超高規格罵戰？川普與俄羅斯的「核武嗆聲」

俄羅斯入侵烏克蘭至今已近3年半，川普試圖促成俄烏停火未果，近期表達對俄羅斯已失去耐心，更下達最後通牒稱若俄方在50天內不達成停火，美國將祭出嚴厲制裁。然而，2025年7月28日，俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev，另譯梅德韋傑夫）於社群平台批評川普在「玩最後通牒遊戲」。此文引發川普憤怒，宣布已下令部署兩艘核潛艦作為回應。這場「核武嗆聲」顯現全球核武威脅可能升級，然而外界最畏懼的核戰爭，究竟有無可能發生？若實際動用核武的可能性不高，雙方的互相挑釁與威脅又代表什麼？

冷戰陰影再起？川普出動核潛艦3天後俄方回應：停止履行中程飛彈條約

紐約時報4日報導，美國總統川普8月1日下令部署2艘核潛艦，回應俄羅斯前總統麥維德夫挑釁言論。時隔3天，俄羅斯外交部4日宣...

烏克蘭無人機夜襲克里米亞 俄羅斯戰機1毀4損

烏克蘭安全局（SBU）今天表示，夜間對俄羅斯占領的克里米亞（Crimea）發動無人機攻擊，擊中俄方5架戰機，摧毀其中1架...

俄軍感染愛滋病毒病例飆升 專家：損失將持續數十年

卡內基政治研究所的最新報告顯示，自俄羅斯大舉入侵烏克蘭以來，俄羅斯士兵感染愛滋病毒（HIV）的病例飆漲2000%，原因包...

烏克蘭無人機襲擊 引發俄國索契油庫火災

俄羅斯當局今天表示，烏克蘭無人機襲擊下，造成度假勝地索契（Sochi）的油庫起火燃燒。索契是2014年冬季奧運的舉辦地，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。