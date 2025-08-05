澤倫斯基稱中國等國傭兵為俄羅斯參戰 將採因應對策
烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，位於東北部的烏國部隊正在跟來自中國、巴基斯坦和非洲部分地區等多個國家的外籍「僱傭兵」作戰，他矢言會予以因應。
路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）先前指控莫斯科當局招募中國人參與俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭，但北京當局否認指控。北韓則也已派出數以千計官兵到俄羅斯庫斯克州（Kursk）支援作戰。
澤倫斯基在烏克蘭東北部哈爾科夫州（Kharkiv）視察一處前線區域後，他於社群媒體X平台發文寫道：「我們和指揮官們討論了前線局勢、沃爾臣斯克（Vovchansk）的防禦狀況以及戰鬥動態。」
他還提到：「我們在這個防區的戰士通報，來自中國、塔吉克、烏茲別克、巴基斯坦和非洲國家的僱傭兵參與了這場戰爭。我們會予以因應。」
路透社已經聯繫塔吉克、烏茲別克和巴基斯坦駐烏克蘭首都基輔的大使館，要求對此事置評。
對於澤倫斯基的言論，俄羅斯尚未立即公開評論。
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