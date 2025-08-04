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烏克蘭無人機夜襲克里米亞 俄羅斯戰機1毀4損

中央社／ 基輔4日綜合外電報導
圖為烏克蘭操作員操作無人機。美聯社資料照片
圖為烏克蘭操作員操作無人機。美聯社資料照片

烏克蘭安全局（SBU）今天表示，夜間對俄羅斯占領的克里米亞（Crimea）發動無人機攻擊，擊中俄方5架戰機，摧毀其中1架，其餘4架受損。

路透社報導，烏克蘭安全局發布聲明指出，已攻擊俄方1處軍用航空倉庫，「徹底」摧毀1架蘇愷-30（Su-30）戰機，並損毀另架蘇愷-30，及3架蘇愷-24（Su-24）戰鬥轟炸機。

另一方面，烏克蘭參謀總部今天證實，烏方昨天對俄國南部度假勝地索契（Sochi）機場的油庫發動無人機攻擊。

俄國地方當局昨天指控烏方發動攻擊，據稱導致2個油槽起火，但基輔當局當時未立即對此置評。

烏克蘭 俄羅斯 無人機 俄烏戰爭

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