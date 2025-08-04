影像展紀念不屈 烏克蘭遺屬用愛延續逝者精神

烏俄戰爭延燒至今，估計已有逾4萬5000名烏克蘭士兵陣亡。為讓社會記住失落的生命，基輔歷史博物館與陣亡士兵家屬組織合作舉辦攝影展，邀請20位失去至親的母親與妻子，穿上傳統刺繡服維什萬卡，以影像與文字紀錄她們的哀傷與堅韌。

陣亡士兵家屬組織「外在的心」（Heart Nazovni）統籌的攝影展覽「心在外：綻放的不屈」中，呈現戰爭中失去摯愛後仍選擇站起來的女性。衣飾鮮明、眼神沉靜，她們的故事反映出家庭如何在戰火中被撕裂，也顯示她們如何學會與悲傷同行。

陣亡士兵羅曼・魯德尼茨基（Roman Rudnytskyi）的母親拉麗莎・魯德尼茨卡（Larysa Rudnytska）回憶，兒子從小正直熱心，曾在鄰居女兒溺水時不顧安危跳入河中救人。長大後，他在銀行任職，育有三名子女，原有安穩生活。然而2014年克里米亞遭俄羅斯併吞後毅然於2015年參軍，並在2022年俄羅斯全面入侵後，在馬立波（Mariupol）郊區指揮奮戰。

「那時很艱難，他每傳一個加號（註：加號是烏兵表示一切安好的標示），就是我一天的喜悅。」拉麗莎向中央社記者說。可惜，羅曼最終在撤往鋼鐵廠途中遭砲擊陣亡，享壽38歲。兩個月後遺體才送回基輔。「他的父親沒有活到那一刻，他因為憂心過度，心臟病發去世了。」拉麗莎直言兒子是她生命支柱，也是摯友，如今只能懷念。

另一名陣亡士兵弗拉迪斯拉夫・利特維年科（Vladyslav Lytvynenko）年僅28歲，出生於馬立波，2015年因參與廣場運動而從軍，原計劃2022年退役成家，卻因戰爭爆發選擇留守。母親維拉・利特維年科（Vira Lytvynenko）在展覽的照片旁寫下兒子曾說過的話：「2011年，他說未來會有戰爭；2015年，他說不是我，會是誰？2022年，他說，我從不後悔。」

對於參與攝影展的母親與妻子們，展覽不只是記憶的保存，更是情緒的出口。奧克薩娜・波科伊奧娃（Oksana Pokoiova）失去兒子後，曾長期沉浸在哀痛中，後來透過繪畫與校園巡講慢慢復原。「慢慢地，我們不再恐懼，哭泣聲也慢慢靜下來。現在，我們可以平靜地談起孩子，訴說他們的故事。」

如今，奧克薩娜也參與展覽籌備，盼望幫助失去至親的女性。「這是一個很美好的感覺，穿上維什萬卡（Vyshyvanka）、戴上花飾與傳統飾品的那一刻，彷彿年輕時的自己又回來了，那是一種讓人感到還活著的力量。」

基輔歷史博物館館長維多利亞・穆哈（VictoriaMukha）表示：「在這些鮮豔的色彩背後，藏著無比的哀傷，但同時也展現出驚人的勇氣、愛與信任。我真切地希望這個展覽可以團結其他家庭，為他們提供一絲溫暖與力量。」

穆哈希望，觀展者能理解戰爭不僅改變地緣政治，也深刻影響文化與家庭結構，並看見烏克蘭女性面對創痛時展現出的韌性。「這種傷痛，可轉化為某種美麗。」

根據烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今年2月公布的數據，自2022年戰爭爆發以來，已有約4萬5000烏軍陣亡。美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（Center for Strategic and InternationalStudies，CSIS）今年6月的報告則估算，烏方陣亡人數可達6萬至10萬，俄軍死亡人數達25萬人。美國總統川普（Donald Trump）8月1日在社群媒體表示，自今年初起已有近8000名烏軍喪生。

「我知道，我們正與戰爭共存，每天都會有家庭失去至親。」拉麗莎說。「但我們試著找到活下去的理由，因為我們相信孩子的犧牲不是徒然。」

她堅定地說：「羅曼最後一次對我說，『媽媽，一切都會是屬於烏克蘭的。』他如此堅信，我也一樣相信，勝利終將屬於我們。」