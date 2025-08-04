快訊

在野要求公開關稅談判內容 行政院3點澄清：無黑箱問題

俄軍感染愛滋病毒病例飆升 專家：損失將持續數十年

中央社／ 耶路撒冷4日綜合外電報導
根據卡內基政治研究所（Carnegie Politika）的報告，自2022年2月俄烏戰爭開打以來，2022年底俄軍感染愛滋病毒的病例增加了13倍，2024年底更增加至20倍。路透
根據卡內基政治研究所（Carnegie Politika）的報告，自2022年2月俄烏戰爭開打以來，2022年底俄軍感染愛滋病毒的病例增加了13倍，2024年底更增加至20倍。路透

卡內基政治研究所的最新報告顯示，自俄羅斯大舉入侵烏克蘭以來，俄羅斯士兵感染愛滋病毒（HIV）的病例飆漲2000%，原因包含危險性行為、吸毒及克里姆林宮（Kremlin）的政治決策，對俄羅斯造成的損失將長達數十年。

基輔獨立報（Kyiv Independent）報導，根據卡內基政治研究所（Carnegie Politika）的報告，自2022年2月俄烏戰爭開打以來，2022年底俄軍感染愛滋病毒的病例增加了13倍，2024年底更增加至20倍。報告認為，病例增加涵蓋多種因素，例如：為傷兵輸血、在戰地醫院重複使用針筒及士兵們進行危險性行為和吸毒。

報告中顯示，這波疫情為俄羅斯帶來的人口和經濟損失將持續數十年，甚至最終可能大過其入侵烏克蘭的損失。

其中也指出，俄羅斯自2022年來，一直是全球愛滋病毒新增病例最多的前5名，僅次於南非、莫三比克、奈及利亞和印度。

俄羅斯愛滋病毒感染率增加，造成此現象的原因包括政治因素。

克里姆林宮以捍衛所謂的「傳統價值」為由採取多項措施，反而助長了疫情的擴散。

俄羅斯總檢察長辦公室4月3日時表示，已將英國音樂人艾爾頓強（Elton John）創立的慈善組織列入「不受歡迎組織」，原因是其涉嫌「宣揚非傳統性關係」。該組織致力於愛滋病毒/後天免疫缺乏症候群（AIDS）的防治、照護與宣導。

這個成立於1992年、總部設於美國與英國的非營利組織在90多個國家運作，致力於「提升醫療照護普及性、對抗LGBTQ+污名、終結愛滋病」。

俄羅斯檢方透過聲明表示，該組織「專注於推廣非傳統性關係、西方式家庭框架以及性別重置」。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

購屋族叫苦連天！貸款不足恐違約 專家一建議避免資金斷鏈

俄遠東外海再震 堪察加半島沉睡600年火山突噴發

北戴河暑休啟動 習近平委託蔡奇慰問各領域專家

蜜月期已過？中國汽車上半出口俄羅斯大減近6成

相關新聞

俄軍感染愛滋病毒病例飆升 專家：損失將持續數十年

卡內基政治研究所的最新報告顯示，自俄羅斯大舉入侵烏克蘭以來，俄羅斯士兵感染愛滋病毒（HIV）的病例飆漲2000%，原因包...

烏克蘭無人機襲擊 引發俄國索契油庫火災

俄羅斯當局今天表示，烏克蘭無人機襲擊下，造成度假勝地索契（Sochi）的油庫起火燃燒。索契是2014年冬季奧運的舉辦地，...

施壓印度 白宮副幕僚長：買俄油等同資助烏國戰爭

美國總統川普不久前升高施壓，要求印度停止購買俄羅斯石油，白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）今天指控說，印度...

浮報無人機價格 烏肅貪逮捕4人

烏克蘭國家肅貪局（ＮＡＢＵ）二日說，與肅貪專責檢察署（ＳＡＰＯ）查獲一起系統性侵吞地方政府為國防軍隊需求所撥款項，以及大...

烏克蘭軍購「大規模腐敗」曝光 澤倫斯基：對腐敗只能是零容忍

烏克蘭反腐機構的角色引發激烈爭議後，調查人員在打擊軍工領域「大規模腐敗系統」的鬥爭中取得進展。烏克蘭國家反腐敗局（NABU）表示，他們與反腐敗檢察院（SAP）合作…

俄烏戰場催生新科技？德國加碼援助 烏克蘭成為西方武器「試驗場」

燃燒的住宅，煙霧籠罩基輔。俄羅斯每天用無人機和導彈襲擊烏克蘭城市。烏克蘭則以反擊應對，目標也包括俄羅斯縱深地區。在這些反擊中…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。