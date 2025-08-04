卡內基政治研究所的最新報告顯示，自俄羅斯大舉入侵烏克蘭以來，俄羅斯士兵感染愛滋病毒（HIV）的病例飆漲2000%，原因包含危險性行為、吸毒及克里姆林宮（Kremlin）的政治決策，對俄羅斯造成的損失將長達數十年。

基輔獨立報（Kyiv Independent）報導，根據卡內基政治研究所（Carnegie Politika）的報告，自2022年2月俄烏戰爭開打以來，2022年底俄軍感染愛滋病毒的病例增加了13倍，2024年底更增加至20倍。報告認為，病例增加涵蓋多種因素，例如：為傷兵輸血、在戰地醫院重複使用針筒及士兵們進行危險性行為和吸毒。

報告中顯示，這波疫情為俄羅斯帶來的人口和經濟損失將持續數十年，甚至最終可能大過其入侵烏克蘭的損失。

其中也指出，俄羅斯自2022年來，一直是全球愛滋病毒新增病例最多的前5名，僅次於南非、莫三比克、奈及利亞和印度。

俄羅斯愛滋病毒感染率增加，造成此現象的原因包括政治因素。

克里姆林宮以捍衛所謂的「傳統價值」為由採取多項措施，反而助長了疫情的擴散。

俄羅斯總檢察長辦公室4月3日時表示，已將英國音樂人艾爾頓強（Elton John）創立的慈善組織列入「不受歡迎組織」，原因是其涉嫌「宣揚非傳統性關係」。該組織致力於愛滋病毒/後天免疫缺乏症候群（AIDS）的防治、照護與宣導。

這個成立於1992年、總部設於美國與英國的非營利組織在90多個國家運作，致力於「提升醫療照護普及性、對抗LGBTQ+污名、終結愛滋病」。

俄羅斯檢方透過聲明表示，該組織「專注於推廣非傳統性關係、西方式家庭框架以及性別重置」。