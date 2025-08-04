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烏克蘭無人機襲擊 引發俄國索契油庫火災

中央社／ 莫斯科3日綜合外電報導
俄羅斯克拉斯諾達（Krasnodar Krai）行政長官康卓葉夫（Veniamin Kondratyev）在通訊軟體Telegram表示：「索契昨晚遭到基輔政權的無人機攻擊。」 法新社
俄羅斯克拉斯諾達（Krasnodar Krai）行政長官康卓葉夫（Veniamin Kondratyev）在通訊軟體Telegram表示：「索契昨晚遭到基輔政權的無人機攻擊。」 法新社

俄羅斯當局今天表示，烏克蘭無人機襲擊下，造成度假勝地索契（Sochi）的油庫起火燃燒。索契是2014年冬季奧運的舉辦地，距離烏克蘭邊境400公里。

自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，烏克蘭經常攻擊俄羅斯的石油和天然氣基礎設施，作為還擊。

俄羅斯克拉斯諾達（Krasnodar Krai）行政長官康卓葉夫（Veniamin Kondratyev）在通訊軟體Telegram表示：「索契昨晚遭到基輔政權的無人機攻擊。」

他表示，在夜間襲擊中，無人機的殘骸擊中一座「油槽，引發火災」。

索契市長普羅舒寧（Andrei Proshunin）表示，這起攻擊沒有造成人員傷亡，火災已在數小時後撲滅。

俄羅斯媒體播出的畫面顯示，現場火光沖天，竄起濃濃黑煙，但法新社無法查證其真實性。

俄羅斯航空監管機構「聯邦航空運輸局」（Rosaviatsia）表示，索契機場的空中交通短暫停擺。

烏克蘭當局尚未對這場火災發表評論。與俄羅斯其他一些城市相比，索契遭受的空襲相對罕見。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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