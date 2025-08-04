施壓印度 白宮副幕僚長：買俄油等同資助烏國戰爭

美國總統川普不久前升高施壓，要求印度停止購買俄羅斯石油，白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）今天指控說，印度購買俄國石油的舉措，等同資助俄羅斯對烏克蘭的戰爭。

路透社報導，身為川普最有影響力的幕僚之一，米勒說：「他（川普）已非常明確地表示，印度持續透過購買俄羅斯石油來資助這場戰爭，是無法接受的行為。」

米勒這番話，是川普政府對印度這個美國在印度太平洋地區最重要夥伴之一迄今最強硬的批評。

米勒在福斯新聞頻道（Fox News）節目「週日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）表示：「大家要是知道恐怕會相當震驚，那就是印度購買的俄羅斯石油量基本上已與中國不相上下。這是個驚人的事實。」

印度駐美大使館尚未立即回應置評請求。印度政府消息人士昨天告訴路透社，儘管美方施壓，新德里當局仍將繼續自莫斯科進口石油。

由於印度自俄羅斯採購軍事設備與能源，美方對印度產品加徵的25%關稅已於1日生效。川普同時揚言，除非俄烏達成重大和平協議，否則將對購買俄羅斯石油的國家課徵高達100%關稅。

儘管如此，米勒有收斂他的批評力道，說川普與印度總理莫迪（Narendra Modi）的關係「非常好」。