浮報無人機價格 烏肅貪逮捕4人

烏克蘭國家肅貪局（ＮＡＢＵ）二日說，與肅貪專責檢察署（ＳＡＰＯ）查獲一起系統性侵吞地方政府為國防軍隊需求所撥款項，以及大規模收受和提供非法利益的貪瀆案，目前已逮捕四名嫌疑人。

烏克蘭七月底曾通過法案，剝奪ＮＡＢＵ和ＳＡＰＯ兩機關的獨立性，交由總統任命的檢察總長監督。但烏克蘭總統澤倫斯基在西方盟友反彈，以及自二○二二年俄烏開戰以來該國首次掀起的反政府示威抗議後，七月卅一日讓步，恢復前述兩機關獨立性。

二日宣布破獲的案件涉及浮報電子戰與無人機設備價格，再挪用合約金額的百分之卅，嫌犯包括一位國會議員、數位地區與市政機關首長、國家衛隊成員及國防企業主管，國家衛隊的涉案者遭停職。ＮＡＢＵ表示，迄今已展開四次逮捕，但未公布遭拘留者身分。

有評論認為，烏克蘭國防領域貪腐案頻傳，暴露該國長期存在的積弊，這次行動可展現烏克蘭在戰時背景下加強反貪力道的決心，也凸顯其在與歐盟整合的進程中面臨的內外壓力。歐盟曾警告，削弱反貪腐機構的權力，可能危及烏克蘭加入歐盟的申請。

烏無人機夜襲 俄油庫失火

另外，俄羅斯在黑海沿岸的克拉斯諾達邊疆區行政長官康卓葉夫三日凌晨在Telegram發文稱，其轄下索契市有逾一百二十名消防隊員正努力撲滅烏克蘭無人機夜襲引發的油庫火災。俄羅斯新聞社引述緊急事務官員報導，在克拉斯諾達地區，一個容量為二千立方公尺的油庫發生火災。

俄國國防部在Telegram的每日早晨通報指稱，其防空部隊在夜間摧毀九十三架烏國無人機，其中一架在克拉斯諾達地區上空，六十架在黑海海域上空。俄國聯邦航空運輸局一度暫停索契機場航班起降以策安全，隨後在Telegram宣布航班已於台灣時間三日上午十時恢復。