烏克蘭軍購「大規模腐敗」曝光 澤倫斯基：對腐敗只能是零容忍

烏克蘭反腐機構的角色引發激烈爭議後，調查人員在打擊軍工領域「大規模腐敗系統」的鬥爭中取得進展。烏克蘭國家反腐敗局（NABU）表示，他們與反腐敗檢察院（SAP）合作，揭露了「系統性侵吞」軍隊公共資金以及「收受和提供特別巨額非法利益」的行為。

據當局透露，目前已有4人被捕，其中包括烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）所屬「人民公僕黨」的議員奧列克西．庫茲涅佐夫（Olexij Kusnezow）。庫茲涅佐夫的黨團成員資格在調查期間被暫停。指控還涉及多個區、市政府負責人、國民警衛隊成員以及軍工企業經理。

這些嫌疑人被指控以遠高於市場價格簽訂軍購合同，包括無人機零部件，並從中收取30%的回扣。當局尚未公布對國家預算造成的總損失金額。

澤倫斯基：「對腐敗只能是零容忍」

澤倫斯基表示，他「感謝」反腐機構的工作，並強調：「對腐敗只能是零容忍，要落實團隊合作以揭露賄賂行為，並最終做出公正的判決。」他補充說：「重要的是，反腐人員要獨立工作。」他表示，上周四通過的法律賦予了他們「所有必要的工具」。

然而，此前澤倫斯基曾采取相反的行動，將國家反腐敗局（NABU）和反腐敗檢察院（SAP）置於總檢察長辦公室之下。這實際上意味著它們獨立地位的終結，因為總檢察長由總統任命。在烏克蘭國內的強烈抗議和歐盟的嚴厲批評下，澤倫斯基最終讓步，促使議會通過法律，恢復了國家反腐敗局和反腐敗檢察院的獨立性。

受賄和挪用資金在烏克蘭是普遍存在的問題。在透明國際（Transparency International）最新的腐敗指數中，烏克蘭在180個國家中排名第105位。此外，西方為支持烏克蘭抵抗俄羅斯侵略戰爭的資金也屢屢出現去向不明的情況。

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