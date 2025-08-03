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俄軍飛彈襲烏克蘭南部至少7傷 多棟住宅及基礎設施毀損

中央社／ 基輔3日綜合外電報導

烏克蘭南部尼古拉耶夫州（Mykolaiv）州長維塔利．金（Vitaliy Kim）今天說，俄羅斯飛彈襲擊州府尼古拉耶夫市，至少有7人受傷，並摧毀或損壞數十棟房屋和民用基礎設施。

路透社報導，維塔利．金在通訊軟體Telegram發文寫道，昨晚的空襲導致2名傷者送醫治療。他公布的照片顯示，一些民房住宅幾乎全毀，瓦礫殘骸散落四處。

維塔利．金還提到，總共有23間民宅、12棟公寓建築和1家郵局受損。

烏克蘭空軍於Telegram發文表示，俄軍在夜間出動76架攻擊無人機並發射7枚飛彈，襲擊烏國境內8個地點，烏國防空部隊摧毀了其中的60架無人機和1枚飛彈。

另外，位於戰場前線的烏克蘭札波羅熱州（Zaporizhzhia）和赫松州（Kherson）州長指出，截至今天上午的24小時內，俄軍攻擊已造成至少3人喪生、超過12人受傷。

俄軍也在夜間對烏克蘭首都基輔發動短暫的飛彈攻擊，但目前尚無人員傷亡或設施毀損的通報消息。

飛彈 基輔 空襲 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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