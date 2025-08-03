俄烏戰場催生新科技？德國加碼援助 烏克蘭成為西方武器「試驗場」

燃燒的住宅，煙霧籠罩基輔。俄羅斯每天用無人機和導彈襲擊烏克蘭城市。烏克蘭則以反擊應對，目標也包括俄羅斯縱深地區。在這些反擊中，可能正使用著由德國出資生產的無人機。

「這是我們兩國軍事工業合作新形式的開端，它具有巨大潛力」，德國總理梅爾茨 (Friedrich Merz 又譯「默茨」) 在5月28日烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskyy) 訪問柏林時表示。德國將資助烏克蘭生產遠射程武器。兩國國防部當時簽署了一項協議。

兩個月後，這項協議的細節仍鮮為人知。德國聯邦國防部的高層官員穆勒（Mitko Müller）在7月底接受德國之聲采訪時表示，「相關進程正在進行中」，這是一個烏克蘭工業界和武裝部隊之間的項目。

續航超1000公里無人機：德國技術支持烏克蘭

2024年6月，丹麥成為第一個進入烏克蘭軍工行業的北約成員國。雖然德國武器制造商在烏克蘭也有業務，但很少有像萊茵金屬（Rheinmetall）那樣引人注目。這家行業巨頭正通過合資企業擴大其影響力：維修坦克、建設彈藥廠。烏克蘭武器制造商委員會執行董事費迪爾科（Ihor Fedirko）告訴德國之聲：「我們看到德國對烏克蘭的態度發生了巨大變化，完全開放。」

此次，德國聯邦政府直接投資烏克蘭無人機和導彈生產是新的舉措。德國《世界報》（Welt）報導稱，德國政府計劃資助約500架安-196型（Antonov-196，代號「Ljutyj」）攻擊無人機，這些無人機的航程超過1000公里。據烏克蘭媒體報導，單價約為20萬美元。

奧地利軍事專家格雷塞爾（Gustav Gressel）在接受德國之聲采訪時表示，這種無人機源於烏克蘭與土耳其早期的合作，「其開發和測試已經相當深入」。不過，他指出，由於這些無人機飛行速度較慢，與類似的俄羅斯型號一樣，「有很高比例會被擊落」。

烏克蘭還希望獲得德國的專業技術。費迪爾科表示：「我們缺乏深層技術，這涉及零部件基礎。有了這些知識，我們可以進行更深入的現代化改造，並使其更高效。德國擁有這些技術，包括最好的矩陣冷卻光電系統。」

他強調，烏克蘭正請求所有合作伙伴提供遠程武器技術。「我們談論的是500到1000公里的射程。其中一些，例如‘Ljutyj’型深度打擊無人機，已經可以打擊2000公里以外的目標了，」費迪爾科說。

德國公司在烏克蘭擴張：Quantum-Systems與Helsing

許多在烏克蘭活躍的德國軍工企業都是初創公司，主要來自巴伐利亞州。Quantum-Systems公司就是一個例子。費迪爾科稱該公司在研發領域是「最佳案例」。這家成立於2015年的公司自2022年起，就向烏克蘭軍隊供應其「Vector」偵察無人機。這款無人機的特點是：它能夠垂直起降。Quantum-Systems聯合首席執行官克魯克（Sven Kruck）告訴德國之聲：「作為唯一一家在最需要的地方——烏克蘭當地生產偵察無人機的西方公司，我們的公司在烏克蘭雇傭了大約200名員工，並且還在繼續擴張。」他表示，該公司計劃在9月開設第二家生產廠，並擴大合作。

7月，Quantum-Systems宣布與烏克蘭無人機制造商Frontline達成投資協議。這家德國公司最初將收購Frontline百分之十的股份，並有權增持至百分之二十五。克魯克說：「Frontline專注於偵察和攻擊行動的技術解決方案。他們的系統目前被烏克蘭的41個軍事單位使用。尤其在無人機防御方面，我們看到了合作潛力。」然而，他表示該公司不打算涉足戰鬥無人機領域。

來自Helsing公司的「德國制造」戰鬥無人機也備受矚目。這家巴伐利亞的初創公司已向烏克蘭提供了數千架無人機，並於2025年2月宣布獲得一份新合同，將提供6000架HX-2型攻擊無人機。據制造商稱，這些無人機航程為100公里，並受益於人工智能，能夠「抵抗電子戰和干擾措施」。德國之聲就更多細節向該公司發出詢問，但尚未收到回復。

如此，烏克蘭方面為德國對其無人機生產的投資感到非常高興，但其需求遠遠超出了目前的產能。軍事專家格雷塞爾表示，烏克蘭需要大量「只能在烏克蘭當地以低成本」生產的武器。這同樣適用於導彈，例如德國聯邦政府目前不願提供的「金牛座」（Taurus）巡航導彈。格雷塞爾解釋說，德國公司可以通過參與合作和提供專業部件來提高烏克蘭「海王星」（Neptun）巡航導彈的射程，例如通過更高效的專用發動機，使其在相同燃料量下飛得更遠，以及通過傳感器提高對地面目標的打擊精度。然而，關於此事的決定尚未作出。

烏克蘭成為西方武器「試驗場」

此次合作不僅體現了在烏克蘭投資的意願，還展現了分享專業技術的態度。格雷塞爾表示，在俄羅斯入侵初期，人們曾擔憂現代武器可能落入俄羅斯之手。當時也對烏克蘭人員的可靠性存在疑慮，因此烏克蘭最初獲得的是舊型號武器。

然而，這種情況已經改變，部分原因是烏克蘭現在自己也生產現代化武器，並可能對西方制造商構成競爭。格雷塞爾指出：「德國公司正在這裡學到在和平時期無法模擬的經驗。在德國，沒有練習場，也沒有模擬條件能夠重現烏克蘭戰場那樣受到干擾器、干擾發射器和防空武器嚴重壓制的環境。」

格雷塞爾表示，這在任何北約演習場，甚至美國都無法獲得。工業界已經認識到這一點。

Quantum-Systems的克魯克證實了這一點：「無人機開發是一場貓鼠游戲——只有身臨其境，才能適應不斷變化的環境。我們把從烏克蘭獲得的經驗直接融入產品開發，並將其提供給全球所有客戶。」他認為自己的公司是一個「燈塔項目」，並鼓勵其他公司「效仿」。

烏克蘭武器制造商委員會的伊霍爾．費迪爾科寄希望於進一步擴大合作：「德國是一個典型的擁有歐洲官僚體制的國家。處理事情需要時間。但是當德國人說他們會做某事時，我們烏克蘭人知道他們一定會說到做到。」

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