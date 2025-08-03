烏克蘭夜襲俄基礎設施！93架無人機遭摧毀 逾百消防員努力撲滅索契油庫火警
俄羅斯克拉斯諾達邊疆區（Krasnodar Krai）行政長官康卓葉夫今天凌晨在Telegram發文稱，索契（Sochi）市有超過120名消防隊員正努力撲滅烏克蘭無人機夜襲引發的油庫火災。
俄羅斯新聞社（RIA Novosti）引述緊急事務官員說法報導，在索契所在地黑海沿岸克拉斯諾達地區，1個容量為2000立方公尺的油庫發生火災。
俄國國防部在Telegram的每日早晨通報中稱，其防空部隊在夜間摧毀93架烏國無人機，其中1架在克拉斯諾達地區上空，60架在黑海海域上空。
俄羅斯聯邦航空運輸局（Rosaviatsia）一度暫停索契機場的航班起降，以確保安全，隨後在Telegram上宣布，航班已於格林威治標準時間今天2時恢復。
康卓葉夫（Veniamin Kondratyev）指出，這起攻擊事件發生在濱海度假城市索契的艾德勒（Adler）區。
克拉斯諾達地區是伊利斯基（Ilsky）煉油廠所在地。這座煉油廠是俄國南部最大煉油廠之一，也是烏國經常攻擊的目標。
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