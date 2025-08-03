俄：烏克蘭無人機夜襲邊界州佛洛尼斯 釀1傷

俄羅斯南部毗鄰烏克蘭的佛洛尼斯州（Voronezh）州長今天表示，一名女子在烏克蘭無人機夜襲佛洛尼斯時腿部受傷，無人機殘骸墜落，還導致多棟房屋和公共設施建築起火。

路透社報導，佛洛尼斯州州長古塞夫（Alexander Gusev）在通訊應用程式（App）Telegram寫道，防空部隊在該地區摧毀了約15架烏克蘭無人機。

古塞夫今天凌晨在貼文中表示：「無人機攻擊的威脅仍然存在。」

路透社無法獨立證實古塞夫的說法。烏克蘭方面尚未發表評論。

雙方都否認在這場起於俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭的戰爭中鎖定平民。

基輔方面表示，在俄羅斯境內的攻擊，目的是要摧毀對莫斯科戰爭至關重要的基礎設施，作為對俄羅斯持續打擊烏克蘭的回應。

俄羅斯國防部表示，其部隊昨天午夜前在與烏克蘭接壤的俄羅斯多州和黑海海域摧毀了41架無人機。