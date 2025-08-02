不滿俄前總統出言挑釁 川普部署2艘核潛艦

美國總統川普一日說，鑒於俄羅斯前總統麥維德夫七月底發表挑釁言論，他已下令在合適地區部署兩艘核潛艦。英國金融時報一日報導，這是川普一月回任以來對莫斯科的最重大行動。華爾街日報一日社論說，美國潛艦部隊任務是隱密的潛伏世界各地，川普這次調派核潛艦值得注意，這是一個嚇阻信號。

川普七月廿九日揚言若俄國十天內（八月八日前）未與烏克蘭達成停火協議，將祭出關稅；他同月廿八日已說，將縮短七月中設定的五十天期限。現為俄國聯邦安全會議副主席的麥維德夫廿八日在社群媒體說，川普正與俄國玩最後通牒遊戲，但要記住俄國不是以色列、伊朗，「每個新的最後通牒都是一種威脅，也是邁向戰爭的一步」。

麥維德夫七月卅一日又說，川普應想像末日題材美劇「陰屍路」場景，並提到蘇聯時代核武自動發射系統。麥維德夫是俄國總統普亭的親密盟友。

川普一日在自創社群媒體真實社群發文回應，言語非常重要，經常導致意外後果，麥維德夫應注意自身言辭；為防其發言不只是愚蠢、煽動性說法，他已下令部署兩艘核潛艦。

川普一日稍晚另在白宮記者會說明前述潛艦部署，表示「我們必須那麼做」，這是基於美國人民安全，「一名俄國前總統做出一項威脅，而我們將保護我們的人民」，美國對此「完全準備好」。

川普未說明他指的是核動力潛艦或核武潛艦以及其部署地區，美軍對此三緘其口。俄國國營通訊社塔斯社二日報導說，已向五角大廈要求說明前述核潛艦去向，但暫未獲回應。

網媒CryptoNews報導，加密貨幣市場一日劇烈震盪，比特幣一度跌破十一點五萬美元，最低十一萬三一六四美元，創下數周新低，這與川普一連串引發市場緊張的言行有關，尤其是核潛艦部署。

英國電訊報一日分析，川普這項部署若在正常時期，將是非同尋常、劃時代且令人恐懼的時刻。歷來美國領袖不曾選擇採取這種核武邊緣策略。即使在冷戰時期，美國總統也從未公開將核潛艦部署到俄國水域附近地區。這或許是川普的算計。事實上，川普似乎正借鑑普亭將核武姿態作為脅迫工具的長期作法。

金融時報引述華府智庫卡內基國際和平基金會核政策計畫共同主任艾克頓指出，具核子能力的美國潛艦動向通常不公開，也提醒「我們不知道」美國核態勢是否有變，「目前在大西洋、太平洋，每天都已有足以打擊俄國的大量能力」。美國前海軍副部長雷文說，川普此舉透露的訊息和美軍戰備整備較無關，較是關於川普希望俄國知道，他不滿俄烏和談缺乏有意義進展。