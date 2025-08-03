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稱俄占優勢 普亭：俄烏和談條件未變

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
俄羅斯總統普亭造訪西北部一座修道院時說，目前戰局對俄有利，但他對俄烏終戰的要求也沒變。（美聯社）
俄羅斯總統普亭造訪西北部一座修道院時說，目前戰局對俄有利，但他對俄烏終戰的要求也沒變。（美聯社）

俄羅斯總統普亭一日造訪俄國西北部一座修道院時說，儘管希望與烏克蘭和談，但目前戰局對俄有利，且他對俄烏終戰的要求也沒變，包含烏克蘭放棄部分領土和放棄加入北約（ＮＡＴＯ）。他還說，若任何人對此失望，要怪他們自己期望過高。

普亭雖未提到川普七月廿九日說的俄烏達成停火協議大限，即八日（周五）前，但談到俄烏自五月以來已在土耳其伊斯坦堡舉行三輪和談，取得若干正面成果，希望繼續磋商。

普亭表明，「一切的失望均源自於抱有過多期待，這是眾所周知的一般原則；為了和平解決俄烏戰爭，我們必須深入溝通，不是在公開場合，而是在安靜的談判中進行」。他並強調，俄軍正在俄烏戰場上全面進攻，當前的戰局態勢有利俄方。

莫斯科七月卅一日宣布，歷經近十六個月戰鬥，已奪下烏東戰略城鎮察蘇夫雅。路透同日報導，此一進展將代表俄軍的重大斬獲，能向烏東頓內次克地區幾座關鍵的「要塞」城市繼續挺進，包括烏東三座城市：康斯坦丁諾夫卡、斯拉夫揚斯克和克拉莫托斯克。

普亭一日也會見白俄羅斯總統盧卡申科。他當盧卡申科的面說，俄國已開始量產能攜帶核彈頭的最新型高超（極）音速飛彈「榛果樹」，正準備相關部署作業，很可能在今年結束前完成，兩國專家已挑選一處地點。

另外，路透一日引述三位知情人士報導，北約成員國和美烏正擬定一項新機制，會根據「烏克蘭優先需求清單」軍援。基輔將列出所需武器的優先順序，每批價值約五億美元，北約內部則在秘書長呂特協調下決定由哪國捐贈武器或支付軍購費用。

一位匿名歐洲官員說，北約希望藉此援烏總值一百億美元（約台幣三○二九億元）的武器。

普亭 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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