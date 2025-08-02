烏克蘭發動無人機攻勢 稱打擊俄國境內石油設施
烏克蘭軍方今天表示，他們攻擊了俄羅斯境內的重要設施，其中包含一座大型煉油廠、一處無人機軍用機場和一間電子工廠。
烏克蘭無人系統部隊（Unmanned Systems Forces）於通訊軟體Telegram發布聲明指出，他們打擊俄羅斯首都莫斯科東南方利珊州（Ryazan）的煉油廠，並導致設施起火。
烏克蘭無人系統部隊還提到，俄羅斯佛洛尼斯州（Voronezh）的儲油設施也遭受攻擊。
路透社報導，聲明沒有具體說明這些設施是如何遭到攻擊，但烏克蘭無人系統部隊擅長無人機作戰，包括長程打擊。
對於烏克蘭軍方宣稱的前述消息，俄羅斯方面尚未發表評論。
俄羅斯2022年全面侵略烏克蘭戰爭的初期，烏國難以招架俄軍強大的長程打擊能力，但之後烏克蘭就打造了能飛行數百公里遠的長程無人機部隊。
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