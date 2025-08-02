德國再向烏交付兩套愛國者防空系統 德國防部長揭先決條件

（德國之聲中文網）德國政府周五（8月1日）表示，在掃清最後一道障礙後，就可以向烏克蘭交付兩套愛國者防空系統。

德國國防部長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）表示，先決條件是美國制造商必須盡快交付新系統，以便德國能夠繼續履行其北約成員國的義務。

皮斯托里烏斯表示，美國方面做出了保障，因此德國可以首先向烏克蘭提供發射裝置，然後再提供其他系統組件。

德國國防部宣布，作為第一步，聯邦國防軍將在未來幾天向烏克蘭交付更多愛國者發射裝置。此後，德國將在未來兩到三個月內交付更多系統組件，以增強烏克蘭的防空能力。

德國已與美國國防部達成協議，作為回報，德國將成為第一個獲得最新一代系統的國家。

德國原本計劃以每套約11.4億美元的價格從美國購買兩套愛國者系統，並直接運往烏克蘭。

然而，由於這些系統無法立即交付，所以德國聯邦國防軍現在先將自身持有的9套愛國者系統中的兩套送給烏克蘭，然後再由美國調撥裝備補充庫存。

俄烏戰爭爆發後，德國已於2023年和2024年向烏克蘭提供了三套愛國者防導系統，加上現在的，烏克蘭已從德國接收了五套。

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