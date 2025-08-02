快訊

西南氣流增強…雨勢恐更猛！高雄宣布明日停班停課

「燒成灰還是綠的」 游盈隆反擊曹興誠：老天有眼一定會得到報應

德國再向烏交付兩套愛國者防空系統 德國防部長揭先決條件

德國之聲／ 德國之聲
德國政府8月1日表示，在掃清最後一道障礙後，就可以向烏克蘭交付兩套愛國者防空系統。圖為德國士兵在波蘭基地操作愛國者飛彈。圖／路透
德國政府8月1日表示，在掃清最後一道障礙後，就可以向烏克蘭交付兩套愛國者防空系統。圖為德國士兵在波蘭基地操作愛國者飛彈。圖／路透

德國之聲中文網）德國政府周五（8月1日）表示，在掃清最後一道障礙後，就可以向烏克蘭交付兩套愛國者防空系統。

德國國防部長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）表示，先決條件是美國制造商必須盡快交付新系統，以便德國能夠繼續履行其北約成員國的義務。

皮斯托里烏斯表示，美國方面做出了保障，因此德國可以首先向烏克蘭提供發射裝置，然後再提供其他系統組件。

德國國防部宣布，作為第一步，聯邦國防軍將在未來幾天向烏克蘭交付更多愛國者發射裝置。此後，德國將在未來兩到三個月內交付更多系統組件，以增強烏克蘭的防空能力。

德國已與美國國防部達成協議，作為回報，德國將成為第一個獲得最新一代系統的國家。

德國原本計劃以每套約11.4億美元的價格從美國購買兩套愛國者系統，並直接運往烏克蘭。

然而，由於這些系統無法立即交付，所以德國聯邦國防軍現在先將自身持有的9套愛國者系統中的兩套送給烏克蘭，然後再由美國調撥裝備補充庫存。

俄烏戰爭爆發後，德國已於2023年和2024年向烏克蘭提供了三套愛國者防導系統，加上現在的，烏克蘭已從德國接收了五套。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報導。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

德國 美國 北約 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

相關新聞

德國再向烏交付兩套愛國者防空系統 德國防部長揭先決條件

德國政府周五（8月1日）表示，在掃清最後一道障礙後，就可以向烏克蘭交付兩套愛國者...

川普不忍了？傳美國、北約制定新機制 對烏克蘭提供武器

路透社引述3位知情人士報導，美國和北大西洋公約組織正在制定一項對烏克蘭供應武器的新機制，運用北約國家資金支付採購或轉讓美...

「失望皆源於過高期望」普亭對川普最後通牒不為所動

俄羅斯總統普亭1日首次公開回應美國總統川普要求在下周末前結束戰爭的通牒時表示，對於烏克蘭和平進程進展遲遲未有進展感到失望...

俄羅斯空襲基輔 烏克蘭官員：增至26死含3孩童

俄羅斯昨天發射飛彈和無人機襲擊烏克蘭首都基輔，造成一些傷亡。烏國內政部在社群媒體發文說，此次攻擊造成的死亡人數由16人增...

澤倫斯基簽新法解民怨 國會全票通過 恢復反貪機構獨立性

烏克蘭國會7月31日以331票贊成、全票無異議通過總統澤倫斯基提交的反貪腐法修正案，澤倫斯基隨即簽署通過法案。這是自俄烏...

美國致安理會：川普表明8月8日前須達協議結束俄烏戰爭

美國今天告訴聯合國安全理事會，總統川普已經表明，他希望8月8日前達成結束俄羅斯和烏克蘭戰爭的協議

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。