川普不忍了？傳美國、北約制定新機制 對烏克蘭提供武器

路透社引述3位知情人士報導，美國和北大西洋公約組織正在制定一項對烏克蘭供應武器的新機制，運用北約國家資金支付採購或轉讓美國武器。

報導指出，在美國總統川普對俄羅斯持續襲擊烏克蘭表達不滿之際，跨大西洋針對烏克蘭問題的合作重新啟動。本來對俄羅斯採取較懷柔姿態、試圖結束這場逾3年戰爭的川普近來揚言，若8月8日之前莫斯科沒拿出結束衝突的進展，將會開始實施制裁和其他措施。

川普上個月表示，美國將向烏克蘭提供武器，費用由歐洲盟國負擔，但他未具體說明如何執行這項計畫。

消息人士指出，北大西洋公約組織（NATO）國家、烏克蘭和美國正在制定一項新機制，根據「烏克蘭優先需求清單」（Priority Ukraine RequirementsList，PURL）向烏克蘭提供美國武器。

烏克蘭將列出所需武器的優先次序，每批價值約5億美元，北約國家則在秘書長呂特（Mark Rutte）協調下內部協商，以決定由誰捐贈武器或支付採購武器費用。

一位不願具名的歐洲官員指出，北約盟友希望通過這項作法為烏克蘭提供總值100億美元武器。目前仍不清楚他們希望在什麼時限之內向烏克蘭交付武器。

北約拒絕就此評論；白宮、美國國防部、烏克蘭駐美國大使館都未答覆相關詢問。