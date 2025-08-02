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「失望皆源於過高期望」普亭對川普最後通牒不為所動

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
在這張俄羅斯國營衛星通訊社發布的聯合採訪照片中，俄羅斯總統普亭1日參觀了拉多加湖北部瓦拉姆島上的瓦拉姆修道院。法新社
在這張俄羅斯國營衛星通訊社發布的聯合採訪照片中，俄羅斯總統普亭1日參觀了拉多加湖北部瓦拉姆島上的瓦拉姆修道院。法新社

俄羅斯總統普亭1日首次公開回應美國總統川普要求在下周末前結束戰爭的通牒時表示，對於烏克蘭和平進程進展遲遲未有進展感到失望的人，其實是抱有「過高期望」。

紐約時報與BBC報導，川普日前發出最後通牒，威脅俄羅斯若未在8日以前結束戰爭，將對俄羅斯及其石油買家，包括中國大陸、印度和土耳其等，實施經濟制裁。

普亭1日在俄羅斯西北部一處偏遠修道院接受記者採訪時，並未正面回應，而是指出，對和平談判進展緩慢感到沮喪的人低估了這項任務的艱鉅性。

他說：「所有失望皆源於過高期望。」明顯是在回應川普對他未能結束戰爭感到「失望」的說法。

普亭還表示：「要以和平方式解決問題，我們需要深入的對話，不是在公開場合，而是在靜謐的談判過程中進行。」他預期與烏克蘭的談判將持續，也對談判持正面態度，但結束戰爭的「條件當然依舊不變」。

克里姆林宮過去要求烏克蘭不得加入北約等軍事聯盟，並對其軍力設限，同時要求基輔交出大片領土，包括部分俄軍入侵後未完全占領或控制的區域。烏克蘭則譴責這些要求侵犯主權、不容接受。

數周以來，俄羅斯高層官員一直暗示川普未能理解，為了達成同時令莫斯科與基輔滿意的和平協議，必須處理許多複雜細節。然而，包括川普和其他西方領導人在內的批評者則反駁，稱普亭似乎在談判中拖延時間，避免承諾停火。

俄羅斯正值夏季攻勢期間，在戰場上持續取得進展，而烏克蘭則在集結足夠武器與兵力方面陷入困境，讓普亭更具信心。他在1日強調，俄軍正「在整條前線推進。」並指出：「我們的敵人和幸災樂禍的人，如今懷抱著一股炙熱的執念，不惜一切代價要阻止我們的推進。」

普亭 川普 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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