回應俄前總統挑釁言論 川普下令部署2艘核潛艦

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導

美國總統川普今天說，他已下令部署2艘核潛艦以回應俄羅斯高階官員「極為挑釁」的言論。

法新社報導，川普在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文表示：「鑒於前俄羅斯總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）極為挑釁的言論…我已下令在適當地區部署2艘核潛艦，以防這些愚蠢且煽動性的言論不僅僅是這樣而已。」

他還說：「言語非常重要，常會導致意想不到的後果，我希望這不會是其中的一個例子。」

川普未說明他指的是核動力潛艦或核武潛艦，也未說明部署地區，美軍對此三緘其口。

川普先前揚言，由於俄羅斯持續侵略烏克蘭，將對俄國祭出新制裁。麥維德夫今年7月28日為此嚴厲批評川普。

麥維德夫在社群媒體X發文指控川普「在玩最後通牒遊戲」，稱川普「應謹記」俄羅斯具備強大力量。

麥維德夫表示：「每次新的最後通牒都是一種威脅，是邁向戰爭的一步。不是在俄烏之間，而是和他自己的國家。」

麥維德夫於2008年至2012年擔任俄羅斯總統，目前為俄羅斯聯邦安全會議副主席，堅定支持現任總統蒲亭（Vladimir Putin）在烏克蘭發起的戰爭。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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