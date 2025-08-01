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俄羅斯空襲基輔 烏克蘭官員：增至26死含3孩童

中央社／ 基輔1日綜合外電報導
俄羅斯昨天發射飛彈和無人機襲擊烏克蘭首都基輔，造成一些傷亡。 美聯社
俄羅斯昨天發射飛彈和無人機襲擊烏克蘭首都基輔，造成一些傷亡。 美聯社

俄羅斯昨天發射飛彈和無人機襲擊烏克蘭首都基輔，造成一些傷亡。烏國內政部在社群媒體發文說，此次攻擊造成的死亡人數由16人增至26人，包含3名孩童，另有159人受傷。

綜合法新社與路透社報導，烏克蘭內政部在Telegram發文表示，原先獲報死亡人數為16人，包含2名孩童，但救難團隊今天在斯威亞托希斯基區（Sviatoshynsky）遇襲建築物殘骸下發現10具遺體，包含1名2歲幼兒，因此上修死亡人數，並表示另有159人受傷，包含16名孩童。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨夜發表電視演說指出，此次襲擊造成14人罹難，救援行動將持續至深夜。烏國內政部表示，已動員逾1200名警力和搜救人員投入後續相關作業。

救援單位表示傷者中有16名孩童，這是俄羅斯全面侵烏克蘭3年半以來，造成烏國孩童受傷人數最多的單一襲擊事件。

澤倫斯基稍早在Telegram發文說，俄羅斯已出動超過300架無人機和8枚飛彈攻擊。

俄羅斯國防部表示，他們鎖定攻擊烏克蘭軍用機場、彈藥庫，以及與烏國軍工複合體息息相關的企業。

莫斯科否認鎖定烏克蘭平民發動攻擊，但近幾個月日益頻繁對距離前線遙遠的烏克蘭城鎮與城市發動空襲。

烏克蘭官方統計，基輔27個地點內的學校與醫院均受到破壞。

澤倫斯基也在社群媒體X發文說，「這個陰險狡詐、經過慎重計算的襲擊，是為了癱瘓（本國）防空系統」。

此外，美國總統川普痛批俄羅斯的行徑「令人作嘔」，強調若無法達成任何協議，他計劃對莫斯科展開制裁。

川普還說，這些制裁能否嚇阻莫斯科仍不得而知，但他已向俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）訂下8月8日前完成停火協議的期限，否則將以經濟手段施壓。

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