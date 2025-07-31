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澤倫斯基警告俄將持續破壞鄰國穩定 籲推動政權更迭

中央社／ 基輔31日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天呼籲盟友協助推動俄羅斯「政權更迭」，否則就算俄烏戰爭結束，莫斯科仍會持續破壞鄰國穩定。

法新社報導，澤倫斯基在紀念冷戰時期「赫爾辛基協議」（Helsinki Accords）簽署50週年的線上會議表示，他相信可以「迫使」俄國中止戰爭。

他表示：「但如果世界不致力顛覆俄羅斯政權，就算戰爭結束，莫斯科仍會試圖破壞鄰近國家的穩定。」

烏國外交部長西比哈（Andriy Sybiga）今天也在社群平台X發文稱，美國總統川普一直對俄國總統普亭（Vladimir Putin）「非常寬宏大量且有耐心，努力尋求解決方案」。

「現在應該讓他感受到個人選擇帶來的痛苦與後果。現在應該對莫斯科施加最大壓力。」

普亭 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 澤倫斯基

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