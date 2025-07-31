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戰略城鎮淪陷？俄軍聲稱「攻占察蘇夫雅」遭烏方駁斥

中央社／ 莫斯科31日綜合外電報導
俄羅斯今天表示，經過近16個月的戰鬥，俄軍已占領烏東地區的城鎮察蘇夫雅（Chasiv Yar）。不過，這個說法已遭到烏軍否認。察蘇夫雅一直是烏軍的重要據點，也是俄烏雙方數月來激戰的地點。 路透社
俄羅斯今天表示，經過近16個月的戰鬥，俄軍已占領烏東地區的城鎮察蘇夫雅（Chasiv Yar）。不過，這個說法已遭到烏軍否認。察蘇夫雅一直是烏軍的重要據點，也是俄烏雙方數月來激戰的地點。 路透社

俄羅斯今天表示，經過近16個月的戰鬥，俄軍已占領烏東地區的城鎮察蘇夫雅（Chasiv Yar）。不過，這個說法已遭到烏軍否認。察蘇夫雅一直是烏軍的重要據點，也是俄烏雙方數月來激戰的地點。

綜合法新社與路透社報導，俄羅斯國防部發布聲明指出，察蘇夫雅「已被俄羅斯軍隊解放」。

若這項進展屬實，意味俄軍大有斬獲並有助他們持續進逼頓內茨克州 （Donetsk）的重要「堡壘」城市，包括康斯坦丁諾夫卡（Kostyantynivka）、斯拉夫揚斯克（Sloviansk）以及克拉莫托斯克（Kramatorsk）。

烏克蘭參謀總部今天上午表示，俄軍已襲擊察蘇夫雅附近的據點。

不過，烏軍駁斥這座具戰略城鎮遭敵軍攻陷的說法。

克里姆林宮（Kremlin）已將完全奪取頓內茨克州列為其軍事優先目標，並早在2022年底就聲稱這片工業重地屬於俄羅斯。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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