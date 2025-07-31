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俄軍聲稱鏖戰16個月「奪烏東戰略城鎮」 烏方僅證實有遭俄軍襲擊
俄羅斯31日宣布，歷經近16個月的戰鬥，已奪下烏東戰略城鎮察蘇夫雅（Chasiv Yar）。
路透31日報導說，果真如此，此一進展將代表俄軍的重大斬獲，讓俄軍能向烏東頓內次克（Donetsk）地區幾座關鍵的「要塞」城市繼續挺進，包括烏東3座城市：康斯坦丁諾夫卡（Kostiantynivka）、斯拉夫揚斯克（Sloviansk）和克拉莫托斯克（Kramatorsk）。
察蘇夫雅戰役始於去年4月，當時俄軍空降部隊推進至察蘇夫雅的東部邊緣。
烏克蘭總參謀部30日上午才表示，俄軍攻擊察蘇夫雅附近幾個地點。
另外，烏克蘭當局31日說，俄國徹夜用飛彈與無人機攻擊烏克蘭首都基輔市，造成至少6人喪生，包括1名6歲男童，以及52人受傷。
基輔軍事管理局局長特卡欽科（Tymur Tkachenko）提到，傷亡人數很可能會攀升。
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