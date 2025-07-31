激戰近16個月！俄羅斯宣布攻占烏東戰略重鎮 恐深入關鍵堡壘城市

俄羅斯國防部31日宣布，俄軍經過近16個月激戰，已占領烏克蘭東部頓內次克的戰略重鎮察蘇夫雅（Chasiv Yar）。

俄羅斯官媒RT報導，俄羅斯國防部在聲明中表示，俄軍「南方」集團部隊在向克拉莫托斯克（Kramatorsk）和德魯日基夫卡（Druzhkovka）推進的攻勢中奪取了該鎮。

塔斯社消息人士指出，俄軍在察蘇夫雅殲滅「或許是整場特別軍事行動以來規模最大的（烏軍）部隊」。他說：「實際上有數千名敵方人員。」

俄方「頓內次克人民共和國」首長顧問基馬科夫斯基（Igor Kimakovsky）表示，察蘇夫雅的陷落基本上導致烏軍在康斯坦丁諾夫卡（Konstantinovka）的防線崩潰，接下來將是德魯日科夫卡和斯拉夫揚斯克（Slaviansk）。

察蘇夫雅一直是烏克蘭在烏東頓巴斯地區防禦最堅固的據點之一，地勢高聳，並被北頓內次-頓巴斯運河一分為二，同時也是烏軍在該區的重要後勤樞紐。控制察蘇夫雅，可對通往克拉莫托斯克與斯拉夫揚斯克等關鍵地區的補給線實施火力壓制。

#NewsMap

Russian invasion forces claim the total capture of #Chasiv_Yar, indeed hoisting their flags in the most Western areas of the town (geolocated by me).

However, no flags are hoisted in the center, indicating a possible Ukrainian presence in that (mostly cut-off) area. pic.twitter.com/mvymtyPcuq — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) 2025年7月31日

烏克蘭尚未證實察蘇夫雅陷落的消息。但路透報導指出，若此戰果獲得確認，將標誌著俄軍一項重大進展，並可能使其得以向頓內次克的關鍵「堡壘」城市，包括康斯坦丁諾夫卡、斯拉夫揚斯克和克拉莫托斯克推進。

烏軍總參謀部同日上午表示，俄軍已攻打察蘇夫雅附近的陣地。烏克蘭戰爭繪圖網站「DeepState」顯示，烏軍仍控制該鎮西部地區。