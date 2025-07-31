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烏克蘭：俄羅斯空襲基輔　至少6死數十人受傷

中央社／ 基輔31日綜合外電報導

烏克蘭官員今天表示，俄羅斯對烏克蘭首都基輔發動飛彈和無人機空襲，造成至少6人喪生，數十人受傷，死者包括1名6歲男童。

法新社和路透社報導，基輔軍事管理局局長特卡欽科（Tymur Tkachenko）在通訊平台Telegram上發文說：「截至目前，相關單位確認有6人喪生。」

烏國官員稍早表示，至少有2人喪生、52人受傷。

特卡欽科在Telegram聲明中說，死亡人數很可能增加，還說這波夜間空襲在基輔4區27處造成損害。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）上傳廢墟影片，稱仍有人受困在一棟住宅大樓的瓦礫堆下。

烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）在社群平台X上寫道：「這是基輔可怕的早晨。俄羅斯殘酷空襲摧毀整棟住宅大樓，還導致學校和醫院受損。」同時附上一張公寓被摧毀的照片。

西比哈還說，美國總統川普一直對俄羅總統蒲亭（Vladimir Putin）「非常寬宏大量且有耐心，努力尋求解決方案」。

他說，蒲亭「不在乎任何試圖終結這場殺戮的行動。他只想摧毀與殺戮…現在應該讓他感受到個人選擇帶來的痛苦與後果。現在應對莫斯科施加最大壓力」。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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