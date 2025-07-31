向俄洩密還寫攻略！烏克蘭飛官出賣F-16戰機位置 教俄軍如何繞過防空系統

紐約郵報報導，烏克蘭安全局（SBU）近日逮捕一名空軍少校，指控其向俄羅斯洩露北約提供的F-16與幻象2000戰鬥機（Mirage 2000）部署位置，並撰寫分析報告建議俄軍如何發動攻擊。

SBU聲明並未公開該軍官身分，但已確認為一名空軍飛行教官，軍階為少校。該軍官涉嫌與俄方情報部門合作，提供關於烏克蘭空軍基地的情報，並撰寫分析報告建議如何實施聯合打擊戰術，以規避防空系統，精準襲擊部署有F-16、幻象2000的機場。

報導指出，美製F-16戰機於2024年底正式抵達烏克蘭，強化基輔防空作戰，搭配法製幻象2000與蘇聯時代Su-24轟炸機共同操作。戰機抵達後成為俄軍優先攻擊目標，莫斯科無人機與飛彈時常鎖定可能部署有這些戰機的空軍基地。

除了洩露機場位置，該軍官也被控向俄方提供空軍人員名單及烏軍戰術。

這起案件發生在SBU本月稍早逮捕2名中國公民之後。這對中國父子遭控涉嫌刺探烏克蘭「海王星」反艦飛彈系統相關機密。連串情報滲透事件顯示，俄羅斯正積極透過各種手段滲透烏方軍事與科技核心。

情報外洩問題亦蔓延至歐洲鄰國。波蘭總理圖斯克29日證實，波蘭安全部門已逮捕32人，這些人被控受俄羅斯情報機構指使，涉嫌從事間諜活動、破壞行動或收費毆打政治目標。