川普籲俄羅斯10天內同意停火 揚言祭出「關稅」措施

俄烏戰爭持續，美國總統川普之前給予俄羅斯50天期限與烏克蘭達成停火協議。川普今天表示，新的期限是從今天起的10天，揚言美國之後就會祭出「關稅」等措施；他也說，至今還沒收到俄方回應。

川普（Donald Trump）7月中表示，若俄羅斯50天內未與烏克蘭達成停火協議，美國將祭出極嚴厲關稅。歐洲聯盟（EU）外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）表示，樂見川普展現強硬態度，但給俄國50天期限是「很長」時間。

川普昨天在蘇格蘭西南部登拜里（Turnberry）的川普高爾夫球渡假村，與英國首相施凱爾（KeirStarmer）會晤時告訴媒體，他將設定新的期限，大約是10或12天，還說他對俄羅斯總統蒲亭（VladimirPutin）感到失望。

川普今天由蘇格蘭返美，途中在空軍一號上告訴媒體，最新期限是從今天起的10天，在那之後，美國就會祭出「關稅」和其他措施。他不確定這是否會影響俄羅斯，因為顯然蒲亭可能想要持續這場戰爭，但美國會進一步採取措施，「可能會、也可能不會影響他們」。

自從提出新的期限後，川普說，他還沒收到俄方回應。

美媒先前報導，川普之前就曾揚言要徵收次級關稅，但實際上指的是「次級制裁」（secondarysanction），也就是對俄國能源買方實施制裁。

媒體詢問，若對俄羅斯實施制裁，是否擔心影響石油市場，川普表示，他並不擔心，「我們國內有很多石油，我們會進一步加大開採」。

外媒報導，俄羅斯克里姆林宮（Kremlin）今天稍早表示，俄國仍致力於在烏克蘭實現和平。克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）也說，在川普發表縮短俄烏和談期限的言論後，俄國放緩了與美國修復關係的努力。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則稱讚川普此舉展現「明確決心」。

俄烏戰爭持續超過3年。川普重返白宮以來，一直試圖促成俄烏之間永久停火，但至今未能從俄方爭取到任何重大讓步。